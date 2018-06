El Tenerife tendrá 1,7 millones de euros menos de presupuesto por su clasificación

El presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, ha confirmado este miércoles que el conjunto blanquiazul tendrá el próximo curso 1,7 millones de euros de presupuesto menos procedente de la clasificación del equipo, aunque ha insistido en que el objetivo volverá a ser competir por estar en la zona alta.



El mandatario blanquiazul ha relatado que, al pasar de la cuarta plaza a la undécima, al CD Tenerife le corresponden 1,7 millones menos, aunque ha insistido en que tendrán una plantilla competitivo.



"Quizá viene un delantero que no podemos rechazar y buscaremos dinero debajo de las piedras", ha ejemplificado.



Miguel Concepción ha destacado que no quieren vender a ningún jugador, "pero todo depende de la situación", y también informó que las negociaciones para la desvinculación de Vitolo "va por el buen camino", y que le gustaría que "saliera del club lo mejor posible".



El presidente ha comentado que en el curso recién finalizado no se lograron los objetivos previstos porque hicieron una "primera vuelta muy irregular", en la que se tiraron "muchos puntos".



También comentó que han accedido a las peticiones del técnico, Joseba Etxeberria, ya que ha solicitado "cosas razonables" y el club tratará de facilitar "todo lo que esté a su alcance".



Miguel Concepción relató que prevén hacer "pequeñas mejoras" en las instalaciones de entrenamiento, para que los jugadores puedan desayunar y almorzar ahí, mientras que ha dicho que tienen "el proyecto y prácticamente los permisos" para esas obras en la ciudad deportiva.



En cuanto a la solicitud de bautizar la grada popular con el nombre de Rommel Fernández, Concepción ha dicho que es algo que deben estudiar bien porque hay 54 futbolistas importantes en la historia del CD Tenerife y todos merecen su reconocimiento.