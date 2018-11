El Tenerife, obligado a ganar ante el mejor visitante de la categoría

El Tenerife afronta un nuevo encuentro en el Heliodoro Rodríguez López con la obligación de conseguir la victoria para mitigar los efectos de sus deficientes resultados a domicilio, en un duelo en el que recibirá al mejor visitante de la categoría, el Albacete Balompié.



Por este motivo, y después de un nuevo tropiezo fuera de la isla, el equipo de José Luis Oltra necesita sumar un triunfo para poder alejarse de la zona de descenso.



Será el primer partido que dispute ante su afición el conjunto chicharrero después de la histórica remontada ante la AD Alcorcón (3-2), y los blanquiazules tratarán de parecerse más al equipo que consiguió remontar ante el cuadro alfarero que al que encajó dos tantos en los primeros cinco minutos.



La principal duda en el equipo canario será, una semana más, el sistema de juego por el que apostará José Luis Oltra, quien podría alinear a cuatro defensas en lugar de la línea de cinco más habitual en las últimas jornadas.



El entrenador blanquiazul destacó durante su rueda de prensa que su equipo tiene que competir más y dar un paso adelante en cuestión de carácter, para conseguir mejorar resultados y evitar recibir siempre el primer gol del partido.



Siguen sin estar disponibles por lesión Aitor Sanz y Paco Montañés, mientras que se perderá el choque por estar con su selección Chilunda, aunque el tanzano no está entrando en los planes de José Luis Oltra.



Sumar la tercera victoria consecutiva es el firme propósito del Albacete en su visita al 'Heliodoro Rodríguez López' en un encuentro donde los albaceteños confían en mantener su "identidad de juego".



Así lo ha afirmado en la previa el entrenador del Albacete, Luis Miguel Ramis, quien ha dicho no preocuparle que el rival se adelante en el marcador "y sí ser fuertes a nivel mental". "Aunque recibamos reveses, mostrándonos como un equipo reconocible, vayamos como vayamos en el partido", ha matizado.



Lo que sí interesa a Ramis es poder disponer de todos los integrantes de su plantilla y, por vez primera, desde hace muchas semanas, ha logrado tener a los 22 jugadores en perfecto estado.



Ello le ha obligado a dejar fuera de la convocatoria al centrocampista Barri por segunda vez consecutiva y al central Chus Herrero, quien deja esta semana paso al sevillano Caro, que regresa a la citación tras dos semanas fuera.



Será el vigésimo enfrentamiento en terreno insular entre tinerfeños y albaceteños -entre Primera, Segunda y Segunda B-, terreno donde el Albacete no vence desde la temporada 2010-2011, en encuentro en el que superó al cuadro local por la mínima ventaja (0-1).



Los albaceteños lucharán por mantenerse en la zona de play-off de ascenso, pues están instalados en la quinta plaza de la clasificación, mientras que el Tenerife, que tiene los puestos de descenso a un punto, tratará de sumar de tres para salir de la zona baja de la tabla de LaLiga 1/2/3.



- Alineaciones probables



CD Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Alberto Jiménez, Jorge Sáenz, Camille; Luis Milla, Undabarrena, Bryan Acosta; Suso Santana, Naranjo, Malbasic.



Albacete Balompié: Tomeu Nadal; Tejero, Arroyo, Gentiletti, Olivera, Bela o Susaeta, Erice, Febas, Eugeni, Ortuño, Zozulia.



Árbitro: Abraham Domínguez Cervantes (Comité Andaluz ).



Estadio: Heliodoro Rodríguez López.



Hora: 19.00 hora insular canaria (20.00 CET).