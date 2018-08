El Tenerife oficializa la vuelta de Nano como cedido

Nano: "Volver otra vez a casa es un sueño hecho realidad"

El delantero tinerfeño Alexander Mesa, "Nano" ha asegurado que en los últimos mercados de fichajes había querido cerrar su vuelta al CD Tenerife, sobre lo que ha dicho que ha insistido y, al final, ha logrado hacer realidad el sueño de “volver a casa”.



El atacante, que jugará en la isla en calidad de cedido después de que el club canario haya llegado a un acuerdo con la SD Éibar, ha resaltado en los medios oficiales del CD Tenerife que está “muy contento” por “volver a casa”.



“Es el club que me ha permitido ser el jugador que soy”, ha resaltado Nano, quien ha asegurado que “desde hacía mucho tiempo tenía ganas de volver”.



“Tengo unas ganas de empezar a entrenar con mis compañeros que no puedo con ellas”, ha dicho.



Nano ha recordado que en los últimos años había intentado que se cerrase su regreso, pero que al final no se pudo llevar a cabo “por temas de clubes y demás”.



“He insistido, he querido venir aquí siempre y, al final, lo hemos conseguido”, ha resaltado.