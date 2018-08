El Tenerife busca su primera victoria en su estreno en el Heliodoro

El CD Tenerife buscará este sábado en su estreno en el Heliodoro Rodríguez López su primera victoria de la temporada ante el Deportivo de La Coruña, que afronta la tercera de sus tres salidas consecutivas.



Coruñeses y tinerfeños tienen en común que disputaron las dos primeras jornadas de la competición como visitantes, en las que lograron puntuar.



El conjunto chicharrero afronta el choque con el objetivo de mejorar las prestaciones que mostró en las primeras partes ante el Nástic de Tarragona y la UD Almería, en las que empezó perdiendo.



La principal duda en el once inicial del conjunto blanquiazul se centra en saber si volverán al equipo Bryan Acosta y Suso Santana, que fueron suplentes en el último choque.



Se trata del primero de los dos partidos consecutivos que jugará el CD Tenerife ante equipos recién descendidos de Primera División, puesto que la semana que viene visitará al Málaga.



El Deportivo acude al Heliodoro Rodríguez López con el objetivo de mantenerse invicto en LaLiga 1/2/3 antes de estrenarse en el estadio Abanca-Riazor ante el Sporting de Gijón en la cuarta jornada del campeonato.



El conjunto coruñés ha sumado cuatro de los seis primeros puntos que ha disputado a domicilio y tratará de seguir incrementando la cuenta para salvar de la mejor manera posible el hándicap de haber tenido que disputar los tres primeros encuentros de la temporada como visitante por las obras de Riazor.



Después de haber empatado con el Albacete (1-1) y haber superado al Extremadura (0-1), el técnico blanquiazul, Natxo González, mantendrá, en líneas generales, el mismo once, aunque podría introducir un cambio en el centro del campo, al que aspira el colombiano Didier Moreno.



La entrada de Moreno implicaría que Vicente Gómez, otra de las caras nuevas, Álex Bergantiños o Pedro Mosquera perderían su puesto en el once.



En ataque, el recién renovado Borja Valle aspira a acompañar a Quique González en la punta y la duda está en la posición de enganche, en la que han alternado Carles Gil y Pedro Sánchez.



El Deportivo ha recuperado al defensa portugués Domingos Duarte, que apunta a titular en el centro de la zaga, aunque, si se resiente de su lesión de tobillo, dejaría su puesto a Pablo Marí.

Alineaciones probables CD Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Carlos Ruiz, Aveldaño, Camille; Alberto, Luis Milla; Bryan Acosta, Malbasic, Naranjo; y Nano.



RC Deportivo: Dani Giménez: David Simón, Domingos Duarte o Marí, Bóveda, Caballo; Didier Moreno, Álex Bergantiños, Vicente Gómez; Pedro Sánchez o Carles Gil; Borja Valle y Quique González.



Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité Andaluz).



Estadio: Heliodoro Rodríguez López.



Hora: 20:30.