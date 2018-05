El Tenerife quiere romper su mala racha ante un Reus que si gana le superará en la tabla

El Reus Deportiu, con los deberes hechos tras conseguir la permanencia en LaLiga 1/2/3, recibe este sábado al CD Tenerife, que lleva cuatro jornadas sin ganar, con el objetivo de derrotarle y sobrepasarle en la tabla clasificatoria.



Los reusenses son decimoterceros con 51 puntos, por 53 de los canarios, que han perdido casi todas sus posibilidades de disputar el playoff de ascenso a la Liga Santander.



Sin objetivos clasificatorios más allá de los competitivos, el Reus cumplió su meta de superar el medio centenar de puntos cuatro jornadas antes del final del campeonato, con lo que la presión ha desaparecido en el equipo catalán.



El segundo entrenador del equipo, Xavi Bartolo, continuará al mando en sustitución de Aritz López Garai, que ya ha regresado a casa tras una intervención quirúrgica del corazón que le mantendrá apartado de los banquillos hasta finales de mes.



Bartolo no podrá alinear al cerebro del equipo, Gus Ledes, que se perderá el duelo ante los canarios por acumulación de tarjetas, mientras que los extremos Ricardo Vaz y David Querol y el lateral zurdo Migue García, lesionados, tampoco estarán a disposición del técnico reusense.



Para el CD Tenerife la visita a Reus es una ocasión de romper su mala racha de resultados, tras cuatro jornadas consecutivas sin ganar.



El equipo blanquiazul se ha quedado a siete puntos de la zona de la promoción, a falta de doce en juego, aunque desde el vestuario han insistido durante la semana en que tratarán de apurar las opciones.



Sin embargo, en la isla durante esta semana el debate se ha centrado en depurar responsabilidades por la no consecución del objetivo, la planificación de la próxima temporada, la continuidad de Joseba Etxeberria o los posibles cambios en el organigrama.



No podrá disputar el partido el hondureño Bryan Acosta, expulsado el pasado fin de semana, mientras que vuelven tras cumplir sus respectivos partidos de sanción Juan Villar y Raúl Cámara.



El entrenador del cuadro chicharrero ha reconocido que podría producirse un cambio en el sistema de juego, aunque no ha dado más detalles sobre el posible esquema.

Alineaciones probables CF Reus Deportivo: Edgar Badia; Miramón, Pichu Atienza, Olmo, Álex Menéndez; Juan Domínguez, Tito; Yoda, Vitor Silva, Carbia; y Lekic.



CD Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Carlos Ruiz, Aveldaño, Camille; Alberto, Luis Milla, Juan Carlos; Suso Santana, Mula; y Casadesús.



Árbitro: Jorge Valdés Aller (Comité Castellano-Leonés).



Estadio: Municipal de Reus.



Hora: 19.30.