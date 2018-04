El Tenerife quiere volver a engancharse a la lucha por el ascenso

Después de dos derrotas consecutivas que han roto con la buena racha de resultados del equipo de Joseba Etxeberria, el Tenerife afronta su visita a Vallecas con el reto de sumar la victoria en el estadio del líder para poder reengancharse a la pelea por los puestos de promoción de ascenso.



El partido llega en una semana marcada por los acontecimientos que se produjeron en el partido de la semana pasada ante la SD Huesca, con una polémica actuación arbitral y el lanzamiento de un objeto que impactó en la jueza de línea, lo que ha provocado que el Comité de Competición sancionase al club con el cierre parcial del Heliodoro Rodríguez López por un partido.



Por el contrario, el órgano federativo dio la razón al CD Tenerife y retiró la segunda amarilla que vio Carlos Ruiz -en la acción en la que fue expulsado y, además, se señaló penalti-, por lo que el defensa granadino podrá jugar mañana. No sucede lo mismo con el lateral derecho Raúl Cámara, sancionado tres partidos.



El equipo canario tendrá además las ausencias de los lesionados Samuele Longo y Aitor Sanz, mientras que podría ser el partido de la vuelta a la titularidad de Juan Villar, segundo máximo artillero del equipo.



En cuanto los madrileños, que solo han perdido ante el Sporting en Gijón desde el pasado seis de enero, encadenan tres victorias seguidas y han ganado cinco de sus últimos seis partidos como anfitriones. En ellos marcaron dieciséis goles y encajaron cinco.



La mitad de esos tantos a favor llevan la firma del delantero Raúl De Tomás. Segundo máximo anotador de la categoría, el delantero enlaza además tres semanas consecutivas viendo puerta incluido un doblete la jornada previa ante el Barcelona B.



Por lo que respecta a los precedentes, no son positivos para el anfitrión ya que de los últimos diez choques entre ambos solo en uno de ellos lograron superar a su rival. De hecho el Tenerife ha puntuado en seis de sus últimas ocho visitas a Vallecas.



En esta ocasión el conjunto madrileño tendrá la baja por sanción de Unai López pero vuelve Trejo, quien se perdió el último encuentro por idéntico motivo y podría tener un hueco en el once titular. Además no estará por unas molestias en la rodilla Majeed tal como confirmó el entrenador en la rueda de prensa previa. Se caen asimismo de la convocatoria Javi Guerra, Amaya, Akieme, Aguirre, Lucho y Galán.



-- Alineaciones probables



Rayo Vallecano: Alberto; Baiano, Dorado, Abdoulaye, Álex Moreno; Embarba, Fran Beltrán, Comesaña, Bebé; Trejo y Raúl De Tomás.



CD Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Carlos Ruiz, Aveldaño, Camille; Alberto, Luis Milla; Juan Villar, Bryan Acosta, Mula; y Casadesús.



Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité cántabro).



Estadio: Vallecas.



Hora: 18:00 (17.00 H.C).