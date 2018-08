El Tenerife rasca un empate en Tarragona con un gol en el descuento

Nàstic y Tenerife empataron este lunes en el primer partido de la temporada gracias a los goles de Fali, para el Nàstic, y de Aveldaño, para los tinerfeños.



Una parte para cada equipo que dejó más contento al conjunto visitante ya que el punto fue rescatado en el último suspiro del encuentro.



Empezó el encuentro con un Nàstic volcado en ataque y con un Ike Uche especialmente motivado. De las botas del veterano delantero nacieron las dos primeras oportunidades del Nàstic ante un Tenerife sorprendido por el arranque local.



Fali adelantó al Nàstic en el minuto 10 tras un saque de esquina que acertó en rematar de cabeza imposibilitando la atajada de un Dani Hernández que nada pudo hacer para alegría de la afición local.



No cambió el ritmo del partido el gol, con un Tenerife incapaz de generar juego durante los primeros 25 minutos iniciales y con un Nàstic que buscó sin suerte el segundo tanto de la tranquilidad.



Ike Uche tuvo el segundo, minuto 32, pero su remate acabó en la base del poste derecho de la portería defendida por Dani Hernández



Tomó el mando el Tenerife en los últimos instantes del primer acto con una actuación de Bernabé Barragan, portero del Nàstic, decisiva parando un remate franco de Nano Mesa a boca de gol.



Increíble oportunidad de gol del Tenerife en la reanudación cuando a los diez segundos Malbasic se quedó sólo ante Barragán pero su lanzamiento, flojo y poco colocado, acabó en las manos del guardameta local.



Pareció más entero físicamente el Tenerife pero Ike Uche obligó nuevamente a lucirse a Dani Hernández en la que fue la primer clara ocasión del segundo tiempo para el conjunto local.



Los tarraconenses pudieron ampliar el marcador al cuarto de hora de la reanudación pero el gol de Uche no subió al marcador por un claro fuera de juego del delantero nigeriano.



Se rompió el encuentro y José Naranjo, recién sustituido, puso el miedo en el cuerpo de su ex equipo con una gran contra que acabó cortando Abraham en una falta muy peligrosa al borde del área. El lanzamiento, del propio Naranjo, encontró la barrera desbaratando la opción de gol.



La entrada del extremo andaluz aportó profundidad al Tenerife y de una rápida contra pudo empatar pero su último control, ante Barragán, fue erróneo y no pudo culminar en tanto la jugada.



Dominó el Tenerife a placer el último tramo de partido ante un Nàstic que se replegó por miedo al empate y porque el estado físico de los jugadores no permitía demasiadas alegrías.



Se hizo justicia en el último suspiro de partido cuando Aveldaño consiguió empatar el encuentro después de un centro muy bombeado de Camille.

Ficha técnica: 1 - Gimnàstic: Barragán; Kakabadze, Fali, Mejías, Abraham; Javi Márquez, Rocha, Tete Morente (Luis Suárez, min.90+2), Sebas Coris (Omar, min.60); Barreiro y Uche (Manu del Moral, min.75).



1 - Tenerife: Dani; Luis, Carlos Ruiz, Aveldaño, Camille; Alberto, Luís Milla; Suso (Borja, min.71), Bryan (Naranjo, min.57), Malbasic (Chilunda, min.80); Nano Mesa.



Goles: 1-0, min.10: Fali. 1-1, min.90+4: Aveldaño.



Árbitro: Ais Reig (comité valenciano). Mostró cartulina amarilla Fali (min.46), Abraham (min.62), Rocha (min.80), Mejías (min90), Javi (min.90+5), por parte local, y a Camille (min.4), Nano Mesa (min.90+5), por parte visitante.



Incidencias: Encuentro de la 1a jornada de la Liga 1/2/3, disputado en el Nou Estadi de Tarragona ante 5.483 espectadores.