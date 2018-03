El Tenerife recibe al Oviedo en plena escalada hacia los 'playoff'

El Tenerife afronta este viernes, ante un Oviedo atascado, la oportunidad de seguir acercándose a la zona de promoción de ascenso, después de haber sumado diez puntos de los últimos doce en juego.



Desde la llegada de Joseba Etxeberria al banquillo insular, los canarios han experimentado una mejoría, tanto en sensaciones como en resultados, sumando tres victorias y un empate, que han permitido despertar de nuevo la ilusión en la isla.



Sin embargo, el margen de reacción del cuadro chicharrero es mínimo y debe aprovechar ocasiones como las de este viernes para recortar distancias con un equipo que comienza la jornada con seis puntos más que los insulares y en zona de promoción.



La nota negativa en el conjunto blanquiazul es la baja del delantero Juan Villar, quien nuevamente ha sufrido una lesión muscular y se perderá entre cuatro y cinco semanas de competición.



La lesión del atacante onubense llegó en un momento dulce, puesto que había marcado cinco goles en los últimos cuatro partidos, por lo que Joseba Etxeberria deberá buscar una alternativa para la banda derecha, donde puede ganarse un puesto el capitán Suso Santana.



El Real Oviedo desea recuperar la senda de la victoria tras un mes sin sumar de tres, racha que no ha apeado a los azules de los puestos de playoff.



Los oviedistas, que ocupan el sexto puesto en la tabla con 46 puntos, han visto cómo en las últimas jornadas se ha encarecido el ascenso directo -que se les pone a cinco puntos- y, sobre todo, cómo se aprietan las cosas por detrás, ya que haber sumado 2 de los últimos 12 puntos en juego ha hecho que los rivales por el playoff se acerquen aún más en la clasificación.



El equipo azul que viene de perder en Cádiz y en La Romareda y ha dejado escapar puntos ante Albacete y FC Barcelona B, partidos algunos de ellos no exentos de polémica arbitral.



Precisamente por sanción no podrá estar en el banquillo del Heliodoro el técnico azul, Juan Antonio Anquela, expulsado la jornada pasada y castigado con dos partidos, por lo que será su segundo, Juan José Carretero, quien dirija al equipo.



Pese a la continuidad que ha tenido el sistema de cinco defensas en lo que va de Liga, este viernes son muchas las dudas para los carbayones, que tendrán que afrontar al menos un cambio obligado por la quinta amarilla de Folch, único jugador que lo ha jugado todo hasta ahora y piedra angular en el centro del campo.



La ausencia del catalán abre las puertas del once a Mariga, o incluso a la variante de Forlín, habitual tercer central pero que el jienense ha valorado siempre como mediocentro, lo que llevaría a incluir a Verdés en el centro de la defensa si finalmente el argentino da un paso al centro del campo.



Otra opción sería variar el dibujo para mantener a Fabbrini en el once pese a la vuelta de Berjón tras cumplir sanción, por lo que el italiano podría formar una línea de tres con Aarón y Berjón, justo por detrás de Toché y por delante del doble pivote, lo que obligaría a sacrificar los carrileros y jugar con defensa de cuatro.



No entra en los planes Patrik Hidi. El húngaro, pese a haber sido la elección para suplir a Rocha ante el Albacete, ni siquiera ha formado parte en esta ocasión de la convocatoria, en la que tampoco están Varela, Valentini, Pucko, Yeboah y Olmes García, y de la que se cae Juan Carlos por un esguince en un dedo, dejando su lugar al portero del filial Gorka Giralt.

Alineaciones probables: CD Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Carlos Ruiz, Aveldaño, Raúl Cámara; Alberto, Luis Milla, Bryan Acosta; Suso Santana, Mula y Longo.



Real Oviedo: Alfonso; Johannesson, Carlos Hernández, Forlín, Christian F., Mossa; Mariga, Rocha; Aarón, Saúl; Toché.



Árbitro: Rubén Eiriz Mata (Comité Gallego).



Estadio: Heliodoro Rodríguez López.