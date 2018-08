El Tenerife repite como visitante ante un Almería que espera estrenarse

El Tenerife, que arrancó LaLiga 1/2/3 con un empate en el campo de Nástic (1-1), repite como visitante en la segunda jornada con intención de seguir la buena inercia, aunque se mide a un Almería que se estrenó con derrota en Cádiz (1-0) y busca sus primeros puntos de la temporada.

Después del empate en la primera jornada ante el Nástic de Tarragona, el CD Tenerife afronta su segunda salida consecutiva con el objetivo de conseguir la primera victoria de la temporada, para lo que el equipo de Joseba Etxeberria tratará de no cometer los mismos errores que en la primera parte del partido inaugural.



Todas las declaraciones de los protagonistas durante la semana coincidieron que no pueden repetir una primera parte como la de Tarragona, en la que los canarios carecieron de intensidad, solidez defensiva y fluidez.



Por lo tanto, la meta del CD Tenerife será parecerse más al equipo de la segunda parte, en la que generaron más ocasiones de gol y lograron empatar en la última ocasión del partido.



Una de las novedades esperadas en el once inicial es la presencia del onubense José Naranjo, que fue uno de los mejores del cuadro canario a pesar de salir desde el banquillo, aunque menos claro está el nombre del sacrificado.



Al igual que en el choque de la primera jornada, no podrán jugar por lesión Paco Montañés, Joao Rodríguez, Aitor Sanz y Tyronne del Pino, mientras que la novedad en la convocatoria del cuadro canario es el canterano Nahuel, lateral izquierdo.



Por su parte el cuadro andaluz podría presentar cambios en el once tras el tropiezo sufrido en Cádiz, donde careció de oportunidades de gol. Precisamente esa rémora es lo que puede deparar la novedad, al margen de que la recuperación del meta René, que no jugó en el Ramón de Carranza por sanción y puede estar en la portería en lugar de Fernando.



La vuelta de Álvaro Giménez, que también estaba sancionado, le coloca como el máximo aspirante para jugar en punta en lugar de Sekou. El exjugador del Alcorcón es el hombre en el que están puestas las ilusiones, aunque la entidad busca un hombre gol antes de que llegue el final del mercado de fichajes el próximo 31 de agosto.



De todas formas, la presencia de Pablo Caballero, jugador que llegó la pasada temporada y que no entró en convocatoria para Cádiz, ha deparado un cambio.



Según explicó el viernes el técnico del equipo, Fran Fernández "es un jugador más de la plantilla y está entrenando bastante mejor durante los últimos días" tras superar unas molestias.



Los almerienses, que tendrán jornada de activación el domingo por la mañana para posteriormente conocer la relación de convocados, han trabajado durante la semana intentando mejorar las sensaciones del partido de la pasada semana.



La falta de llegada y problemas en la defensa son aspectos que deberá subsanar el técnico, que podría deparar alguna variación en el centro de la zaga.



De hecho, Nano y Owona han sufrido molestias, si bien el lateral zurdo malagueño es probable que esté de inicio con el equipo. Esas molestias del central camerunés pueden dar lugar a la entrada en esa posición de Juan Ibiza, jugador que ha llegado cedido por el Villarreal.