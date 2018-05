El Tenerife no saca ventaja de jugar 67 minutos con uno más

El CF Reus Deportiu firmó tablas ante un CD Tenerife que no supo aprovechar la ventaja que supuso estar con un hombre más en el campo durante más de una hora a causa de la expulsión por roja directa de Jesús Olmo.



Ambos conjuntos siguen en la media tabla de la Liga 1/2/3 tras el duelo en el que los canarios dicen casi definitivamente adiós a sus opciones de playoff de ascenso ya que están a siete puntos y quedan nueve por disputarse.



Tardó únicamente doce minutos en inaugurar el electrónico un Reus que fue mejor que el rival hasta el ecuador del primer acto. Karim Yoda realizó una brillante acción por banda que remató Jorge Miramón tras el pase de su compañero a los doce minutos de juego.



El inicio fulgurante de los reusenses a punto estuvo de servir para sentenciar el duelo, ya que un minuto después a punto estuvieron de anotar el segundo tanto con un centro de Álex Menéndez que casi se marca en propia puerta la zaga visitante.



El partido dio un giro completo cuando, a los 23 minutos, el colegiado le mostró la cartulina roja directa al central local Jesús Olmo por encararse con Juan Villar con el juego parado, cayendo el futbolista del Tenerife en el terreno de juego. El colegiado interpretó que se había producido una agresión y dejó a los catalanes con diez futbolistas y casi todo el partido por delante.



Con superioridad numérica, los canarios se crecieron y avasallaron la meta de Edgar Badia, encontrando el gol en el minuto 26, con un tanto del mismo Villar de disparo cruzado desde el interior del área.



El conjunto de Joseba Etxeberria salió en tromba en la segunda mitad, conocedor de que la expulsión de Olmo le podría abrir las puertas de una victoria que le permitiese no borrar el sueño del playoff de ascenso a la Liga Santander.



Casadesús y Malbasic intentaban acercarse a la meta contraria, mientras que el equipo local se defendía con uñas y dientes antes de volver a pasar al ataque.



El conjunto tarraconense giró completamente la situación y se adueñó del juego y de las ocasiones. Dispuso de tres muy claras, a cargo del recién ingresado Carbia en los minutos entre los minutos 64 y 66. Primero, con un disparo certero que atajó el meta Dani Hernández. Después, con una acción en la que no pudo controlar con claridad y donde se le acabó marchando el esférico y, finalmente, tras fallar un mano a mano ante Dani Hernández.



El centrocampista local Juan Domínguez tuvo el segundo en un disparo lejano a diez minutos del final, pese a que la zaga tinerfeña despejó el peligro en última instancia.



En el fragor del final de la batalla, cuando faltaban cuatro minutos para el final, Víctor Casadesús remató de cabeza rozando el poste un centro lateral de Camille que pudo decantar la balanza para el equipo visitante, aunque el marcador no se volvió a mover.

Ficha técnica 1 - Reus: Edgar Badia; Miramón, Olmo, Pichu Atienza, Álex Menéndez; Yoda, Juan Domínguez, Tito, Vitor Silva (Guzzo, min. 79); Máyor (Carbia, min. 59) y Lekic (Edgar Hernández, min. 67).



1 - Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Jorge, Carlos Ruiz, Camille; Juan Carlos (Paco Monañés, min.68), Alberto (Álex Mula, min. 58), Luis Milla, Juan Villar; Víctor Casadesús y Malbasic.



Goles: 1-0, Miramón (min.12); 1-1, Juan Villar (min.26).



Árbitro: Jorge Valdés Aller (comité castellano-leonés). Mostró cartulina amarilla a Pichu Atienza (min.90+3) por parte local; y a Juan Carlos (min.65), Camille (min.75) por parte visitante. Expulsó con cartulina roja directa al local Olmo (min.22).



Incidencias: Encuentro de la 39a jornada de la Liga 1/2/3, disputado en el Estadi Municipal de Reus ante 2.208 espectadores.