Timor agradece la insistencia de la UD y asegura creer en el proyecto amarillo

El centrocampista valenciano David Timor ha manifestado este lunes en su presentación oficial como nuevo jugador de la UD Las Palmas que nunca antes un equipo había "insistido tanto" en su fichaje, y que firma por cuatro años porque cree "en el proyecto" del equipo grancanario en LaLiga 1/2/3.



Timor, de 28 años, llega procedente del Girona FC, donde había sido titular en las dos primeras jornadas de LaLiga Santander a las órdenes de Eusebio Sacristán, pero tiene claro que está donde le quieren, y después de haber rechazado otras ofertas superiores, como del Getafe -Primera División- y Málaga.



El futbolista valenciano considera que la Unión Deportiva ha reunido "una gran plantilla" y ahora debe hacer "un gran equipo", y a su juicio, debe ser protagonista en todos los partidos porque "defendiendo su estilo".



No obstante, recuerda que la Segunda División es una categoría "muy larga" y no solo debe demostrar su superioridad técnica en los encuentros, sino correr más que el rival y, sobre todo, tener "mucha paciencia".



Su intención es "adaptarse cuanto antes" a sus nuevos compañeros, con los que comenzará a entrenarse este martes, y cree que puede aportar su "experiencia" y "devolver la confianza" que han depositado en él desde el principio.



En cuanto a su mejor posición en el terreno de juego, ha dicho que se siente "cómodo" en cualquier zona del centro del campo, tanto en la función defensiva como ofensiva, y que asumirá lo que le pida el entrenador del equipo, Manolo Jiménez, "donde más pueda ayudar".



Timor es el decimoséptimo y último fichaje del equipo amarillo en este recién finalizado mercado de verano, de cara a su objetivo del regreso a Primera División.

Empezar de cero

El secretario técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Toni Otero, ha justificado los diecisiete fichajes realizados en la plantilla profesional porque era "bueno" iniciar "un nuevo ciclo" y "empezar de cero", tras el descenso a LaLiga 1/2/3.



El dirigente gallego, en una entrevista concedida a los medios oficiales del club, ha dicho que después de un verano "de mucho trabajo", puede asegurar que un "porcentaje muy alto" de los jugadores que se propusieron fichar "están aquí", y que han puesto "buenos mimbres" para el objetivo del ascenso.



No obstante, ha matizado que el "grado de satisfacción" final dependerá del rendimiento que se obtenga de esta plantilla, y por eso deben ser "cautos", aunque está muy contento con el cuerpo técnico contratado, encabezado por el sevillano Manolo Jiménez.



"Teníamos claro el entrenador que queríamos, y también se le puso cara y ojos a los jugadores que pretendíamos, aunque también se nos ha caído alguna operación, como los casos de Pacheco, Miramón o Señé, porque eligieron otras opciones que consideraban mejores para ellos", ha admitido Otero.



El secretario técnico del club isleño ha subrayado que este verano han competido "con otros clubes de Primera" para poder traer a muchos de los jugadores contratados, y que no era fácil convencerlos de empezar un proyecto en Segunda.



"La idea era no tener tantos jugadores cedidos, y sí una plantilla más estable, con jugadores que puedan ser viables en Segunda y en Primera", ha explicado.



También ha reconocido que puede existir "cierta preocupación" de cómo se gestiona una plantilla tan amplia y con jugadores de tanta calidad, pero está "convencido" de que Manolo Jiménez "será capaz de hacerlo" porque confía "muchísimo" en el técnico andaluz.



En cuanto a las salidas de futbolistas, también numerosas, Otero ha matizado que el club ha sido "franco" desde un principio con ellos y que ha obrado "correctamente", porque se les ha tratado "con todo el respeto del mundo".



El dirigente gallego cree que pese a la marcha de jugadores canarios, la Unión Deportiva sigue teniendo una "apuesta firme" por la cantera, aunque en algunos casos han optado por cesiones a otros equipos para que esos jugadores "cojan experiencia".



Uno de los futbolistas isleños que finalmente se ha quedado en la plantilla, y que además podría renovar su contrato, es el atacante Tana, con el que mantienen unas negociaciones que espera tengan "un final feliz", porque a su juicio deber ser un jugador "importante".



Otero se tomará ahora una semana de asueto en la que intentará "desconectar" tras "dos meses duros" de trabajo, y ha puesto como ejemplo que el pasado viernes, último día del plazo de fichajes, el club cerró cinco operaciones, entre salidas y entradas, y que ha llegado a estar hasta ocho horas ininterrumpidas al teléfono.