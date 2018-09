La UD se estrena en Copa ante el Rayo Majadahonda en su regreso a las eliminatorias a partido único

Las Palmas y Rayo Majadahonda pondrán a prueba este jueves su fondo de armario en la eliminatoria de Copa del Rey que les enfrentará a partido único en el Estadio de Gran Canaria, y en el que tendrán su oportunidad muchos jugadores con menos participación en la competición liguera.



Para el conjunto canario se trata de una competición ideal para hacer rotar a su amplia plantilla, confeccionada para el ascenso, y además porque su entrenador, Manolo Jiménez, asegura que es una competición que siempre se le ha dado muy bien, tanto en su etapa de futbolista como ahora de entrenador.



De ese modo, tendrán ocasión de debutar con la camiseta amarilla algunos de los jugadores que aún no lo han hecho en LaLiga 1/2/3, como el guardameta Nauzet Pérez o los defensas Diego Parras y David Omar 'Deivid', ya recuperado este último de su lesión.



Además, futbolistas como el francés Hadi Sacko y el alemán Danny Blum tendrán oportunidad de reivindicar un puesto en las bandas derecha e izquierda, respectivamente, así como el checo Pekhart en la punta del ataque, tras permanecer hasta ahora a la sombra del gran inicio goleador de Rubén Castro, quien se tomará un descanso.



Jiménez reservará a sus mejores hombres para el compromiso del próximo domingo en Almendralejo ante el Extremadura, por lo que el once inicial de mañana en poco se parecerá, en teoría, al que goleó el pasado viernes al Gimnàstic de Tarragona en la cuarta jornada liguera (4-0).



Por su parte el Rayo Majadahonda, que ha saldado con victoria sus dos últimos encuentros disputados en LaLiga123, buscará trasladar ese buen momento a la Copa del Rey y superar la que será su primera eliminatoria en esta competición como equipo de la categoría de plata del fútbol español.



Los majariegos afrontan la cita con menos días de descanso que sus rivales ya que el conjunto canario jugó el viernes anterior como local ante el Nástic mientras que su rival lo hizo el lunes para cerrar la jornada contra el Lugo.



Pese a ello hay ilusión en un equipo que se presenta en dinámica ascendente y que practica un juego vistoso, ponderado por los distintos técnicos de la categoría a los que se han medido durante el tramo inicial del campeonato.



En esta ocasión, Antonio Iriondo podría presentar novedades en el once a fin de dar descanso a algunos efectivos que han contado con más minutos en los enfrentamientos previos. Son los casos de Aitor García o Morillas, que no han entrado en la convocatoria.



Lo mismo ha sucedido con los lesionados Carlitos y Andújar si bien otro futbolista que arrastraba problemas físicos, Luso, sí está en la lista. En cuanto a los fichajes de última hora solo viaja Benito mientras que se quedan fuera Verza y Álvaro Bustos.

Alineaciones probables UD Las Palmas: Nauzet Pérez; Diego Parras, Mantovani, Deivid, Dani Castellano; Christian Rivera, Javi Castellano; Sacko, Momo, Blum; y Pekhart.

Rayo Majadahonda: Cantero; Galán, Jorge García, Héctor Verdés; Fede Varela, Enzo, Luso, Varela; Schiappacasse, Echu y Jeisson.

Árbitro: Javier Iglesias Villanueva (Comité Gallego).

Estadio: Gran Canaria.

Hora: 21.00.