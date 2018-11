La UD Las Palmas destituye a Manolo Jiménez y vuelve a confiar en Paco Herrera para enderezar el rumbo del equipo

Manolo Jiménez ya no es entrenador de la UD Las Palmas. El empate de los amarillos ante el Granada en el Estadio de Gran Canaria ha sido el detonante de una decisión que, según fuentes cercanas al club, estaba ya muy cercana independientemente del resultado ante los nazaríes. El sustituto del sevillano en el banquillo amarillo será Paco Herrera, que este sábado ya estará en la isla para hacerse cargo de una plantilla que, pese a la calidad que atesora, no está dando los resultados esperados.

“Sabemos que no tendremos ningún problema para estar en puestos de play off”, señaló Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, al anunciar la destitución del técnico. “Pero somos ambiciosos y queremos estar más arriba”.

“Desgraciadamente, hemos tenido que tomar esta decisión por la mala racha de resultados del equipo; la UD no pierde, pero tampoco gana y si no se gana no se puede estar arriba” comentó el máximo mandatario de la entidad insular en los pasillos del Estadio de Gran Canaria. Ramírez valoró la valentía de Jiménez al asumir el reto del ascenso “después de levantar la copa de campeón en Grecia” y añadió que “no podemos reprocharle nada ni al entrenador ni a su equipo". "Pero esto es fútbol y los resultados mandan”, sentenció.

Paco Herrera vuelve al club después de su destitución en la primera de las tres temporadas que la UD jugó en su última comparecencia en Primera División. El artífice del último ascenso a la élite vuelve al club de Pío XII con la intención de exprimir a una plantilla que, por nombres y presupuesto, debería estar luchando por los dos primeros puestos de la clasificación.

Jiménez deja el equipo tras ganar apenas siete puntos de los últimos 24 en disputa. A rey muerto, rey puesto. Paco Herrera será en el encargado de devolver la sonrisa a las gradas del Estadio de Gran Canaria.