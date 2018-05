El presidente de la UD Las Palmas anuncia que Paco Jémez y Toni Cruz dejan el club

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha confirmado tras el último partido de la temporada ante el Girona (1-2) que Paco Jémez deja de ser el entrenador del equipo amarillo, descendido a Segunda desde el mes pasado, y que tampoco seguirá Toni Cruz como director deportivo.



Ramírez ha dicho en una entrevista concedida a la emisora oficial del club, UD Radio, que tuvo una conversación "el pasado jueves" con Jémez para comunicarle que no continuaría como técnico, y ha anunciado que la semana próxima dará a conocer quien será su sustituto, así como el del nuevo secretario técnico que suplirá a Luis Helguera, cuya marcha se anunció días atrás.



"Paco (Jémez) y yo somos grandes amigos, le metí en un lío cuando lo traje y las cosas no han salido, pero por eso mismo más amigo mío es, por haberlo intentado cuando yo lo necesité", ha indicado a la citada emisora.



Ramírez ha añadido que el próximo lunes dirá quién es el nuevo secretario técnico, y que cuando se haga público su nombre, también se intuirá quién será el nuevo entrenador, aunque para ese nombramiento no ha puesto fecha. "Espero poder anunciarlo la próxima semana", ha comentado.



El presidente isleño cree que la no continuidad de Cruz al frente de la dirección deportiva "era lo que tocaba", aunque esa decisión le "afecta" mucho porque es un gran amigo suyo, "pero la Unión Deportiva está por encima de todos nosotros".



Ramírez ha asegurado que harán un proyecto deportivo "muy ambicioso" en Segunda, y que contarán para ello con uno de los presupuestos "más importantes de la categoría", pero ha advertido a los aficionados que no esperen grandes estrellas en los fichajes.



"Vamos a hacer un equipo con más hombres que nombres de Segunda para hacer el equipo más competitivo de la categoría, pero con humildad, sin faltar al respeto al resto, porque el Deportivo de La Coruña o el Málaga -los otros dos clubes descendidos- también harán proyectos muy importantes", ha indicado.



Ramírez ha asegurado que ya hay futbolistas fichados para el próximo curso, pero no pueden hacerlos públicos porque pertenecen a equipos que aún están en competición, bien en Segunda división o en otras ligas fuera de España.



En cuanto a nombres propios de jugadores, Ramírez ha dicho que los cinco futbolistas cedidos que deben volver son Sergio Araujo, Marko Livaja, Mauricio Lemos, Loïc Rémy y Borja Herrera.



El AEK de Atenas tiene una opción de compra sobre Livaja, así como el Sassuolo italiano sobre Lemos, mientras que el francés Rémy tiene la posibilidad de salir en el caso de recibir una buena oferta, por lo que el futuro de los tres es incierto.



Por otra parte, ha dicho que descartaron la posibilidad de ejercer la opción de compra del guardameta argentino Leandro Chichizola, anunciado por el Getafe como fichaje para la próxima temporada, pero sí que lo hubieran fichado en caso de permanencia.



En idéntica situación está el nigeriano Oghenekaro Etebo, quien no continuará porque deberían abonar 4,5 millones por él, un gasto no asumible en Segunda.



"Con el paso del tiempo y con las decisiones que vayamos tomando la afición volverá a ilusionarse y más pronto que tarde, este equipo volverá a Primera", ha asegurado el presidente del equipo amarillo.

"La sensación es de haberlo dado todo y no haber conseguido casi nada"

Durante su rueda de prensa, antes de las declaraciones de Ramírez, Jémez ha reconocido tiene la sensación de haberlo "dado todo" sin conseguir "casi nada".



"Hemos trabajado hasta la saciedad y no hemos conseguido los resultados que esperábamos. A pesar de esa tristeza y esa pena, la vida sigue adelante y hay que sacar conclusiones positivas", relató en rueda de prensa.



"Estoy deseando volver a coger otro proyecto para quitarme toda esta mala sensación que me llevo de aquí, no he pensado qué puede pasar o no, solo sé que quiero seguir entrenando y cuanto antes, mejor", indicó ante los periodistas.



"Hemos sufrido todos, no solo yo, los aficionados, los jugadores, el presidente... es la peor situación deportiva que puedes vivir a nivel profesional, hace mella en todos, pero de aquí a uno o tres meses, con perspectiva, lo veremos como una gran enseñanza y nos va a hacer mejor a todos", indicó a los periodistas Paco Jémez, en su última rueda de prensa como entrenador de la Unión Deportiva.