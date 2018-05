Una UD Las Palmas sin canarios en el once titular pierde ante el Getafe con un gol en el 87

Un gol del delantero tinerfeño Ángel Rodríguez a dos minutos del final, mantiene vivo el sueño europeo del Getafe, que pese a las numerosas bajas se llevó los tres puntos del Estadio de Gran Canaria ante la descendida UD Las Palmas.



El equipo madrileño solo mostró decisión de ir a por la victoria en el tramo final del choque y se llevó el premio a última hora, después de haber concedido la iniciativa a su rival durante gran parte del encuentro.



El Getafe, mermado por las ausencias, tuvo que improvisar un once inicial con presencia de varios canteranos como Alberto, Alba y Barri, en un partido en el que la primera noticia surgió antes de comenzar, con las alineaciones de ambos equipos.



En los visitantes sorprendió la presencia a última hora de Loïc Rémy, delantero francés cedido por Las Palmas, quien no había sido incluido en la convocatoria por ese motivo, pero que finalmente apareció en Gran Canaria y además como titular.



En la Unión Deportiva, la novedad fue que después de mucho tiempo, el equipo amarillo saltó al campo sin un solo futbolista canario en su formación titular.



La primera parte fue tan fría como el ambiente del propio estadio, con escasa presencia de público, y de un ritmo de juego muy bajo, impropio de un encuentro de la máxima categoría.



Las bajas del Getafe no fueron excusa para su decepcionante puesta en escena. El equipo madrileño dejó llevar las riendas del partido a su rival, que incluso pudo adelantarse en el minuto 9 con un cabezazo de Gálvez al larguero tras un córner.



Los de Bordalás tuvieron muy poco protagonismo en campo contrario, desconectados del partido, y apenas llegaron con peligro, sin exigir al equipo más goleado de la liga, pese a tener potencial para ello con atacantes como Amath, Rémy o el tinerfeño Ángel, curiosamente el único canario sobre el césped.



Las Palmas fue quien estuvo siempre más cerca del gol, y pudo marcarlo antes del descanso con un remate desviado de Nacho Gil, solo dentro del área, ante la pasividad de la defensa hoy rojilla.



Ni el paso por vestuarios hizo reaccionar al Getafe, al que el poste volvió a salvar en el minuto 52 en otro remate de Gálvez, esta vez con la pierna derecha, y de nuevo tras un saque de esquina. Poco después, Las Palmas reclamó como penalti unas manos de Antunes.



Los cambios en ambos equipos parecieron sentar mejor a los visitantes. Rémy, expulsado por Jémez de la Unión Deportiva por una presunta indisciplina, fue despedido con aplausos.



En el minuto 69 hubo noticias del Getafe en ataque con un pase de Gaku Shibasaki al espacio para Amath, y salida de Chichizola fuera del área para abortar la llegada del senegalés.



Esa jugada, y la presencia de Jorge Molina, hizo despertar al equipo madrileño en el tramo final del choque, que en un minuto tuvo dos ocasiones inmejorables, casi consecutivas, primero con un remate desviado del propio delantero alicantino y después con un tiro de Ángel al larguero tras un saque largo de Guaitia.



Después, el portero visitante tuvo que desviar un remate de otro de los incorporados, Jairo Samperio.



Cuando el choque parecía abocado el empate sin goles, un tremendo error de Javi Castellano, al que Gaku le robó la pelota, lo culminó Ángel, a pase de Jorge Molina, batiendo a Chichizola por el primer palo, y resolviendo un claro tres contra uno, para darle los tres importante puntos al conjunto madrileño. Ficha técnica: 0. Las Palmas: Chichizola; Míchel Macedo, Gálvez, Ximo Navarro, Aguirregaray; Halilovic, Etebo, Aguilani (Javi Castellano, min. 61), Nacho Gil (Jairo, min. 71); Ezekiel (Erik Expósito, min. 61) y Calleri.



1. Getafe: Guaitia; Alberto, Djené, Alba (Miguel Ángel, min. 62), Antunes; Portillo, Gaku Shibasaki, Barri, Amath (Merveil, min. 78); Rémy (Jorge Molina, min. 63) y Ángel.



Gol: 0-1, min. 88: Ángel.



Árbitro: Alberto Undiano Mallenco (Comité Navarro). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores visitantes Rémy (min. 44) y Merveil (min. 85).



Incidencias: partido de la trigésima sexta jornada de LaLiga Santander, disputado en el Estadio de Gran Canaria ante 4.624 espectadores.