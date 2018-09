La UD Las Palmas abre la cuarta jornada con ganas de volver a vencer y convencer

La UD Las Palmas y Gimnàstic de Tarragona abrirán este viernes (a las 19.00) la cuarta jornada de LaLiga 1/2/3 en el estadio de Gran Canaria, en un nuevo examen para los isleños como teóricos favoritos ante un rival que solo ha sumado un punto y que se presentará a la cita con importantes bajas.



Para la Unión Deportiva, será el tercer choque en casa en menos de un mes después de haber pinchado en su compromiso anterior como local ante el Albacete (1-1), y tras la victoria del inicio de curso frente a otro conjunto tarraconense, el Reus (2-0).



Los de Manolo Jiménez vienen de sumar un empate en su primer partido como visitante frente al Real Zaragoza (1-1), un choque en el que fueron de menos a más, ya que pudieron ser goleados en el primer tiempo, pero reaccionaron tras el descanso y estuvieron cerca de llevarse la victoria.



El técnico andaluz no podrá contar aún con el delantero argentino Sergio Araujo, en proceso de recuperación de una fisura en un dedo del pie izquierdo.



Además, el también atacante Rafa Mir, autor del gol en el estadio de La Romareda, ha estado concentrado durante esta semana con la selección española sub-21 para el encuentro que le enfrenta este jueves con Albania.



Jiménez recupera al central Deivid y al extremo Momo tras superar sus respectiva lesiones, por lo que tiene 'overbooking' de futbolistas para elegir y, entre ellos, está el centrocampista David Timor, último fichaje de los amarillos en el mercado de verano.



Lo que parece claro es que el preparador sevillano descartará el sistema de tres centrales que tan mal resultado dio en Zaragoza durante la primera parte y volverá a la línea de cuatro defensas, entre los que podría debutar De la Bella como lateral izquierdo.



Tres jornadas han pasado para empezar a ver las primeras urgencias de un Gimnàstic de Tarragona que ha iniciado la temporada como las dos últimas, con mal juego y unos malos resultados que han precipitado las críticas.



La última derrota, en casa ante el Rayo Majadahonda (0-1), ha sido la gota que ha colmado el vaso y las principales críticas apuntan al estado físico de unos jugadores que aún parece que están en pretemporada.



"Somos un equipo en construcción, hay muchos jugadores nuevos", advertía en la previa el técnico, José Antonio Gordillo, que espera una mejor versión de sus hombres en su visita mañana a Las Palmas.



Un gol en tres jornadas es el balance ofensivo de un equipo que apenas pisa el área rival y que, sin embargo, concede muchas facilidades a los delanteros contrarios.



Las bajas serán también un 'hándicap' para Gordillo, que no podrá contar con la participación del polivalente defensa Josua Mejías, lesionado en el recto femoral derecho, ni de Manu Barreiro, al que le siguen haciendo pruebas por molestias en el cuádriceps de su pierna derecha.



Ausencias que se unen a las ya conocidas de Javi Jiménez, recuperándose de una fractura diafisaria del quinto metatarsiano derecho y de Ramiro Guerra, que aún no ha debutado por una lesión en el recto femoral derecho.



Situación complicada del equipo tarraconense que espera puntuar en uno de los campos más difíciles de la categoría para intentar sacar la cabeza de la zona baja de la tabla, donde ya está instalado y en la que ha convivido las últimas tres temporadas.



El debut del central Albentosa, última incorporación del mercado de verano, puede ser la gran novedad de una defensa que estará formada por Iván López y Abraham Minero en laterales, y Djetei acompañando al flamante fichaje.



El centro del campo será, a priori, para Fali y Javi Márquez, que intentarán construir juego para los extremos Tete Morente y Omar Perdomo. En punta de ataque, y con la baja de Manu Barreiro, Manu del Moral, será el recambio, acompañando a un Ike Uche que sigue sin ver portería.

Quince años en el 'Egesé'

Este jueves se cumplen quince años del primer partido oficial disputado en el estadio de Gran Canaria, el 6 de septiembre de 2003, que enfrentó a la UD Las Palmas con el CD Leganés en Segunda División, y que acabó en empate (2-2).



El delantero isleño Rubén Castro, en su primera etapa con el equipo amarillo, firmó los dos tantos locales, al igual que había hecho en la inauguración del recinto, cuatro meses antes, el 8 de mayo de ese mismo año, al marcar también el primer gol frente al Anderlecht de Bélgica (2-1), en choque amistoso.



El encuentro ante el Leganés correspondía a la segunda jornada del campeonato 2003-2004, aunque en la práctica fue el primero que disputó la Unión Deportiva esa temporada ya que el de la primera jornada, en Elche, se aplazó al 17 de septiembre al estar en obras el césped del estadio Martínez Valero.



Ante el equipo madrileño, un total de 11.733 aficionados se dieron cita en las gradas del Gran Canaria, quienes vieron cómo Las Palmas se marchaba al descanso con una cómodo renta de dos goles, firmados ambos por un joven Rubén Castro -22 años-, en los minutos 29 y 36.



El Leganés reaccionó e igualó el partido en la segunda mitad con tantos de Enría y Domínguez, en los minutos 50 y 58, respectivamente.

Alineaciones probables para el partido del viernes

UD Las Palmas: Raúl Fernández; Álvaro Lemos, Mantovani, Cala, De la Bella; Javi Castellano, Timor; Maikel Mesa, Tana, Ruiz de Galarreta; Rubén Castro.

Gimnàstic de Tarragona: Barragán; Iván López, Albentosa, Djetei, Abraham Minero; Fali, Javi Márquez, Tete Morente, Omar Perdomo; Manu del Moral, Uche.

Árbitro: Abraham Domínguez Cervantes (Comité Andaluz).

Estadio: Gran Canaria.

Hora: 19.00.