La UD Las Palmas ha encajado 100 goles en las dos etapas de Jémez como entrenador

El gol que este sábado anotó Mikel Oyarzabal y dio el triunfo a la Real Sociedad ante la UD Las Palmas (0-1) supuso el número 100 que encajan los amarillos en las dos etapas que Paco Jémez ha entrenado al conjunto isleño, entre Segunda y Primera división.



El técnico isleño debutó con la Unión Deportiva en Segunda, desde la jornada 33 de la temporada 2009-2010, en sustitución de Sergio Kresic, y durante el ejercicio siguiente, hasta que fue despedido en la jornada 26 tras perder con el Granada por 5-2, y con el equipo a solo un punto de los puestos de descenso a Segunda B.



En esas dos campañas incompletas, Las Palmas encajó con Jémez un total de 69 goles, incluidos los recibidos en la eliminatoria de Copa del Rey ante el Valladolid, disputada a partido único en el estadio José Zorrilla (5-3).



En el actual campeonato de LaLiga Santander, desde la llegada del entrenador cordobés al banquillo canario en la decimoctava jornada, la Unión Deportiva ha encajado 26 goles, y otros cinco en los octavos de final de Copa frente al Valencia (1-1 en Gran Canaria y 4-0 en Mestalla).



La incorporación de Jémez no ha servido para frenar la sangría de goles recibidos por un equipo que, desde su llegada, solo ha dejado la portería imbatida tres veces: en casa ante el Málaga (1-0), y fuera contra el Athletic Club y Leganés (0-0 en ambos encuentros).



El cuarto entrenador del curso en el banquillo insular asumió las riendas del equipo con once puntos, y no ha podido mejorar esa cifra, con diez puntos sumados de cuarenta y cinco posibles, ni tampoco sacarlo de los puestos de descenso, donde lleva desde octubre del año pasado, tras la octava jornada.