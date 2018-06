La UD Las Palmas escenifica su entrada en el infierno en su campaña de abonos

La UD Las Palmas ha recurrido al humor para su campaña de captación de abonados de cara a la temporada de su regreso a Segunda División (Liga 1/2/3), en la que escenifica su entrada en el infierno con el lema Cae en la tentación, después de su traumático descenso.

El presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, ha explicado que la campaña, que comienza esta tarde, reducirá notablemente los precios para los nuevos abonados adultos, con precios que oscilan entre 190 y 495 euros en las diferentes gradas, y 985 euros en la zona VIP.

Además, ha recordado que los abonados de la temporada anterior podrán canjear sus pases de forma gratuita hasta el 25 de julio, pero siempre que sea en la misma grada en la que estuvieron.

Esa medida de canjear los abonos le supone al club dejar de ingresar 3,2 millones de euros, mientras que el descenso también implicará 70 millones menos de ingresos por todos los conceptos, según ha asegurado el máximo mandatario de la Unión Deportiva.

Otra de las novedades de la campaña de abonados, que finalizará el 27 de agosto, será la ampliación de sectores en el estadio Gran Canaria, con trece distintos precios, por lo que los aficionados "ya no tendrán disculpas para no abonarse", ha dicho Ramírez.

El presidente de la Unión Deportiva ha confirmado que habrá un Día del Club en el derbi ante el CD Tenerife, pero no ha contemplado qué harán si deben disputar las eliminatorias de ascenso.

Ramírez ha manifestado que han "cambiado el registro" con una campaña de abonados "diferente, desenfadada y simpática", gracias a la colaboración del humorista Kike Pérez.

El dirigente isleño ha recalcado que les espera una temporada "muy difícil" en una Segunda "sin filiales" y con muchos equipos que alguna vez han estado en Primera, por lo que tratarán de hacer el equipo "más competitivo" de la categoría de plata.

Por lo que respecta a la ampliación de capital, Ramírez ha dicho que le ha transmitido al empresario canario Gregorio Pérez que no busca copropietarios ni nuevos inversores.

"Si hace poco no acepté 140 millones de euros por mi paquete accionarial, ahora no voy a permitir que por un millón de euros se adquiera el 25 por ciento. La intención es permitir la entrada de nuevos accionistas en cantidad testimoniales, no muy importantes; para eso ya estoy yo, que en su día arriesgué mi patrimonio. Tengo que preservar mis derechos", ha explicado Ramírez.