La UD frena la presentación de Danny Blum a la espera de informción sobre una vieja lesión de rodilla

La UD Las Palmas ha suspendido este miércoles la presentación del extremo alemán Danny Blum, a la espera de recibir un documento firmado por el Eintracht de Frankfurt, su club de origen, por una antigua lesión en la rodilla derecha que sufrió el futbolista hace cuatro años.

Blum, con el que se había llegado a un acuerdo de cesión por una temporada con opción de compra, pasó el martes la primera parte del reconocimiento médico y este miércoles estaba previsto que se completaran los exámenes antes de su presentación oficial, que no se ha producido.



Según Toni Otero, secretario técnico, la Unión Deportiva está a la espera de recibir un documento firmado por el director general del Eintracht, que está viajando a Boston (EEUU), en el que el club alemán se responsabilice de una posible recaída del futbolista en la lesión de esa articulación.



En cualquier caso, en la entidad esperan recibir ese documento durante este mismo miércoles, y en solo ese caso el extremo teutón sería presentado el jueves, porque en el club isleño cuentan con él para la presente temporada, pero no quieren asumir ningún riesgo dados los últimos precedentes que ha sufrido.



Y es que la pasada temporada, la Unión Deportiva incorporó en el mercado de invierno al nigeriano Emmanuel Emenike, cedido por el Olympiacos griego, pero el delantero internacional llegó lesionado y no llegó a disputar ni un solo minuto de amarillo.



El club isleño, según reconoció la semana pasada su presidente, Miguel Ángel Ramírez, pagó por Emenike un millón y medio de euros.



Por otra parte, Toni Otero ha indicado con respecto a los últimos días de mercado que esperaba tener una semana "más tranquila", pero está siendo "movida" porque aún deben tomar "decisiones".



Tras la llegada del catalán De la Bella y con la incertidumbre de última hora en el fichaje de Blum, la Unión Deportiva espera cerrar un jugador más antes del próximo día 31, así como dar salida a uno de los futbolista de su plantilla, probablemente uno de sus canteranos.



"Intentaremos buscar minutos para algún jugador que creemos que puede quedarse sin ellos, pero que vaya a un equipo donde pueda curtirse y tenga exigencia", ha reconocido Otero, sin dar nombres.



Además, con respecto al fichaje que podrían acometer Las Palmas, ha dicho que esperarán "por una situación en concreto" hasta el último día de plazo, pero ha aclarado que si esa operación no pudiera llevarse a cabo, "no sería un fracaso".



Después de dieciséis fichajes realizados -si se incluye a Blum- y la referida posibilidad de uno más, Otero no ha escondido que en el club sentían "la necesidad de hacer un cambio grande" para "cortar las cosas negativas" que el club llevaba arrastrando "desde hace un año y medio" en el aspecto deportivo.



"Si quieres llegar a un sitio haciendo lo mismo que estabas haciendo, es bastante probable que las cosas salgan igual de mal", ha explicado ante los periodistas.



Además, el secretario técnico ha garantizado que "no hay ningún riesgo económico" para el club en lo que respecta a la gestión de todos los fichajes realizados durante este verano.

Jiménez ya cuenta con Lemos

La UD Las Palmas intensifica su preparación para visitar este sábado al Real Zaragoza, en la tercera jornada de LaLiga 1/2/3, con el defensa Álvaro Lemos ya recuperado del golpe que sufrió en el partido del pasado sábado ante el Albacete (1-1), y por el que debió ser sustituido.



El lateral derecho gallego se ejercita "con normalidad" y su contusión costal ha quedado "en un susto", según indica el propio club en un comunicado de prensa.



Por su parte, tanto Jerónimo Figueroa 'Momo' como Sergio Araujo continúan con un trabajo específico de recuperación de sus respectivas lesiones, por lo que ambos no estarán disponibles para el choque de La Romareda.



El reciente fichaje amarillo, el lateral catalán Alberto De la Bella, ya se ha incorporado al grupo y ahora será Manolo Jiménez, entrenador del equipo, quien tenga que decidir si lo incluye en la lista de convocados para el encuentro en la capital del Ebro.



La plantilla se ejercitará este jueves en el Estadio de Gran Canaria a puerta cerrada, y a primera hora del viernes viajará a Zaragoza, donde tiene previsto realizar un último entrenamiento, por la tarde, en la Ciudad Deportiva del club maño.