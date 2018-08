La UD recibe al Albacete con la intención de seguir en lo más alto de la clasificación

La UD Las Palmas volverá a jugar como local tras su triunfo ante el Reus (2-0), resultado que le permitirá defender el liderato frente a un Albacete que seguirá en Gran Canaria su complicado comienzo ante otro descendido de Primera, después de empatar con el Deportivo de La Coruña la semana pasada. El partido tendrá lugar este sábado a las 19.30 horas en el Estadio de Gran Canaria



El equipo isleño demostró en la primera jornada un pragmatismo casi absoluto que le llevó a sumar los tres primeros puntos, y se mostró muy firme en defensa, una de las premisas de su entrenador, Manolo Jiménez.



Para el choque ante el Albacete, el técnico sevillano no podrá contar con el delantero argentino Sergio Araujo ni tampoco con el extremo grancanario Momo, lesionado precisamente en el choque ante el Reus, con una distensión muscular, y baja para dos o tres semanas.



Por el contrario, Jiménez ya puede contar con el atacante Tanausú Domínguez 'Tana', una vez recuperado de las molestias en la espalda por las que se perdió el estreno liguero, y podría entrar en la lista de convocados que dará a conocer en la tarde de este viernes, así como el tinerfeño Maikel Mesa.



Uno de los atractivos del choque del sábado lo protagonizará el central David García, ya que, si juega, se convertirá en el futbolista con más partidos oficiales (454) en la historia del club, superando a una de las leyendas vivas de la entidad como Germán Dévora 'El Maestro', actual presidente de honor del club.



El Albacete, que tan solo ha ganado en dos ocasiones en el feudo insular, intentará volver a puntuar tras sacar un valioso empate en la primera jornada ante el Deportivo.



Luis Miguel Ramis, técnico del conjunto manchego, confirmó este viernes en rueda de prensa que "no va a jugar el mismo equipo que el otro día y habrá novedades" en un once inicial en el que podría entrar Chus Herrero en defensa, una de las novedades de la convocatoria.



La otra es la presencia del jugador internacional por Martinica Mickaël Malsa, que la semana pasada se cayó de la citación final y en esta viaja a tierras insulares.



Por otro lado, el centrocampista Eugeni podría ceder su sitio al camerunés Jean Jules, quien cuajó una buena actuación en la segunda mitad del encuentro de la semana anterior.



Ramis aseguró que no presentará "un planteamiento defensivo" para contrarrestar el juego ofensivo canario, pero, recalcó: "Trataremos de minimizar nuestros defectos y maximizar nuestra virtudes para conseguir ganar los tres puntos".



Ramis no podrá contar para este partido por lesión con el extremo Bela, el lateral Olivera y el central Ángel, mientras ha descartado al central Gorosito por decisión técnica.



Rei Manaj podría ser la otra novedad en la parcela ofensiva, sustituyendo al paraguayo Acuña, al igual que es probable que Susaeta sustituya al francés Bela en el once titular.



Alineaciones probables:



Las Palmas: Raúl Fernández; Álvaro Lemos, David García, Cala, Dani Castellano; Javi Castellano, Christian Rivera; Rafa Mir, Ruiz de Galarreta, Fidel; y Rubén Castro.



Albacete: Tomeu Nadal, Tejero, Arroyo, Chus Herrero, Fran García, Susaeta, Jean Jules, Erice, Febas, Rei Manaj y Zozulia.



Árbitro: Ávalos Barrera (Comité Catalán).



Estadio: Gran Canaria.



Hora: 19.30 local.