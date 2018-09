Las Palmas pone fin a la imbatibilidad del Málaga

Ficha técnica: 1 - Las Palmas: Raúl Fernández; Álvaro Lemos, David García, Cala, De la Bella (Dani Castellano, min. 43); Javi Castellano (Pekhart, min. 78), Timor; Tana (Rafa Mir, min. 64), Maikel Mesa, Blum; y Rubén Castro.



0 - Málaga: Munir; Cifuentes, Luis Hernández, Pau Torres, Ricca; Ontiveros, N'Diaye, Adrián, Pacheco (Hicham, min. 67); Harper (Koné, min. 79) y Blanco Leschuk.



Gol: 1-0, min. 74: Rafa Mir.



Árbitro: Daniel Ocón Arráiz (Comité Riojano). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Cala y Álvaro Lemos, así como a los visitantes Ricca y Koné.



Incidencias: partido de la sexta jornada de LaLiga 1/2/3 disputado este domingo en el Estadio de Gran Canaria ante 21.350 espectadores.

Un gol de Rafa Mir avanzada la segunda parte desatascó el partido entre la UD Las Palmas y el Málaga, y acabó con la condición de invicto y el pleno de puntos del conjunto andaluz, que pese a su primera derrota seguirá como líder, aunque ahora con los canarios a un solo punto.



El delantero internacional sub'21 controló el balón dentro del área tras un saque de banda, y lo cruzó de preciso disparo para batir a Munir y darle la victoria al conjunto amarillo en un partido hasta ese momento atascado y decepcionante de los dos primeros clasificados, con escasas ocasiones de gol.



Había sorprendió Manolo Jiménez precisamente con la suplencia de Mir y la titularidad del alemán Blum, aunque el técnico sevillano tuvo que rectificar su apuesta al lesionarse Christian Rivera en el calentamiento, suplido por Javi Castellano en el once inicial y éste a su vez en el banquillo por Momo, quien no estaba en la convocatoria.



El Málaga, que sí jugó con la alineación prevista, entró mucho mejor al partido, robándole la pelota a Las Palmas y creando peligro ya desde el minuto 1, con un disparo lejano de Ontiveros que atrapó en dos tiempos Raúl Fernández.



Los mismos protagonistas intervinieron en la siguiente acción, una falta que ejecutó el extremo y que rechazó el guardameta.



Las Palmas comenzó a dar señales de vida a partir del cuarto de hora. Munir tuvo que puntear un cabezazo de Blum, y tras el córner sacado en corto, se pidió penalti por lo que pareció un derribo de Cifuentes a Tana.



El partido no tuvo fútbol de combinación y sí excesivo respeto, con mucho juego directo y balones aéreos, sin que ningún equipo se impusiera al otro, asumiendo pocos riesgos en este primer acto.



Además, la Unión Deportiva perdió antes del descanso por lesión a De la Bella, y debió introducir una nueva modificación a su primer plan.



En el segundo tiempo, el equipo isleño tuvo la iniciativa, sin ser un dominio abrumador, con un Málaga que pareció cómodo en ese escenario del encuentro.



Las fugaces apariciones de Rubén Castro en los locales, y de Ontiveros y Pacheco -antes de ser cambiado- en los visitantes animaron algo un partido enquistado, en el que ambos equipos parecían guardar sus mejores cartas, más que mostrarlas.



Así transcurría el juego hasta que de la forma más insospechada, en un saque de banda y un despiste defensivo del Málaga, Mir cazó el balón dentro del área y la cruzó por bajo. Es el segundo tanto que encaja el equipo andaluz en lo que va de temporada.



El tanto agitó el partido y el equipo visitante pudo empatar con una volea de zurda de Ontiveros que rechazó Raúl Fernández, pero ya no volvió a crear más peligro, porque Las Palmas, con el oficio que requería la situación, se encargó de que no se jugara más.