Zidane advierte que la UD Las Palmas es capaz de "hacer un gran partido" y receta "intensidad y ritmo"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, destacó la dificultad que encontrarán ante un equipo con las necesidades de la Unión Deportiva Las Palmas y afirmó que van "con la máxima ilusión sin pensar en el martes", día en el que se miden al Juventus.



"Después de un parón de selecciones en el que hemos tenido muchos jugadores fuera que, además, jugaron partidos importantes, ahora tenemos que pensar en lo nuestro, en lo que nos toca ya mañana y vamos a ir con la máxima ilusión como siempre, sin pensar en el martes. Aunque tenemos en la cabeza la Juve, para preparar ese partido hay que hacerlo bien mañana", destacó.



Zidane confirmó que Sergio Ramos e Isco Alarcón son bajas por molestias junto a Dani Carvajal sancionado, pero no desveló si dará descanso al portugués Cristiano Ronaldo.



"Isco y Sergio tienen molestias y no pueden viajar con nosotros. El resto se verá mañana. Vamos a ir a hacer un buen partido y los que van a venir van a tener que estar bien y preparar bien el partido porque Las Palmas tiene dificultades en esta Liga y sabemos que pueden hacer un gran partido. El objetivo es seguir con lo que estamos haciendo en Liga, poder alcanzar el segundo puesto y poco a poco. Tenemos que mirar la Liga lo primero", manifestó.



Pese a los problemas que sufre la UD Las Palmas, el técnico madridista auguró un partido duro. "Sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo que están en una temporada complicada pero que son capaces de hacer un gran partido. Tenemos que estar preparados, entrar fuerte, con intensidad y ritmo, sin pensar en el puesto del rival en la tabla porque en España no existe equipo pequeño".



Por último, después de ver a Gareth Bale marcar goles con Gales, no desveló Zidane si será titular ante Las Palmas o en Liga de Campeones frente al Juventus. "Bale está preparado para jugar, ha jugado dos partidos con su selección y mañana tenemos uno que está listo para jugarlo".