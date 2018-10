El alcalde del municipio palmero de El Paso pierde los papeles tras entrar en el vestuario de un árbitro: "Usted no sabe quién soy yo"

El alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez (Coalición Canaria), perdió los papeles en el partido entre el Atlético Paso y Los Llanos de Aridane, encuentro de máxima rivalidad en La Palma celebrado el pasado 13 de octubre y que reunió a 400 espectadores en las gradas del Municipal de El Paso.

Según recoge el acta arbitral del partido, Rodríguez se personó en el vestuario de los árbitros durante el descanso, que duró 45 minutos, ante las exigencias del colegiado de requerir la presencia de agentes de seguridad para comenzar la segunda parte. En la primera parte había sido expulsado el local Chema por doble amarilla.

Rodríguez tocó la puerta de los camerinos, se identificó verbalmente como alcalde y, según el acta, al que ha tenido acceso El Día, acabó perdiendo la compostura al advertirle al árbitro que no piensa esperar hasta que llegue la Guardia Civil.

"Antes cierro el campo y me quedo tan a gusto", señaló Rodríguez, ante lo que el árbitro le respondió que haga lo que estimara oportuno pero que lo comunique antes al trío arbitral "para hacerlo constar en el acta o, en este caso, en un anexo".

Fue ahí cuando el político nacionalista levantó el tono y le indicó al colegiado que "le da igual lo que pongamos (en el acta), que él no se va a encargar de nuestra seguridad ni de lo que pueda pasar con la gente del público". Ante esto, el árbitro se mantiene firme y le dice que "no vamos a continuar hasta que llegue la Guardia Civil".

"Ustedes no saben quién soy yo, así que no se pasen que no saben quién soy yo. A mí con chulerías y machangadas, no. Quién os creéis que sois para provocar todo esto. Los problemas de seguridad los estáis provocando vosotros por no continuar con el partido y esperar por la Guardia Civil", le espetó el primer edil al trío arbitral.

Ante esta discusión "a viva voz", los árbitros solicitaron al alcalde que abandonara el vestuario, pero al final acaba "siendo sujetado por miembros de la directiva del Atlético Paso, entre los que se encontraba su presidente" porque no tenían intención de marcharse. Finalmente, salió del camerino "unos minutos después".

Finalmente, la segunda parte pudo jugarse después de que la Guardia Civil llegaran al campo de fútbol y garantizaran al trío arbitral que se iban a encargar "de proteger nuestra integridad física" durante el desarrollo del encuentro y hasta abandonar las instalaciones deportivas.

"Decidimos continuar con el encuentro sin que se produjeran nuevas incidencias y abandonando posteriormente las instalaciones deportivas sin ningún tipo de problemas", concluye el acta.