Se apaga el sueño de permanecer en Primera

El sueño de permanecer otra temporada más en Primera División se desvanece para la UD Las Palmas, que ha perdido un partido crucial este domingo contra El Levante. En el tiempo de descuento Campaña con un preciso tiro puso el 2-1, resultado con el que Las Palmas se queda a diez puntos de la salvación y con el gol-average perdido.

Paco Jémez optó por hacer una serie de cambios en este encuentro, como poner a Erik Expósito de titular en lugar de Jonathan Calleri, que entró en el segundo tiempo por Momo, que salió lesionado del choque.

Fue un partido intenso, de alternativas y, sobre todo, emocionante, en el que el equipo canario se llevó un castigo excesivo pues fue el que más buscó la victoria en los minutos finales que el Levante afrontó con un hombre menos desde el minuto 85 por la expulsión de Coke.



Sin embargo, el Levante, que ha renacido en las últimas jornadas ganó de forma épica cuando parecía que el empate no era un mal resultado al resolver de forma magnífica un buen contragolpe.



El encuentro dio comienzo con una clara ocasión para Las Palmas en una acción en la que Ezekiel se quedó solo ante Oier, pero el portero local desbarató la jugada con una buena parada.



Tenía más el balón el conjunto de Paco Jémez, pero no encontraba la forma de acercarse con peligro a la meta de un Levante que trataba de sorprender a su rival a la contra. Todo ello en un fase del choque en el cualquier precaución era poco dado lo mucho que estaba en juego.



Era un partido de bastantes nervios y pocos riesgos, que poco a poco se equilibró, pero en el que las imprecisiones superaban claramente a los aciertos, con muchas faltas tácticas y pocas aproximaciones a puerta.



Sin embargo, la primera llegada clara a favor del Levante puso el 1-0 en el marcador, en una jugada hilvanada desde la zaga en la que Morales consiguió superior por la banda izquierda y Coke, que acompañaba la acción, batió la meta de Las Palmas.



El equipo canario no fue capaz de aprovechar los diez minutos finales del primer periodo para meterse en el encuentro y desperdició un par de acciones a balón parado ante un Levante que propuso un partido todavía de menos ritmo para controlar el balón y buscar el segundo tanto al contragolpe.



La segunda mitad dio comienzo con la entrada de Calleri por Momo en el equipo grancanario y con una clara oportunidad local de Morales en el que el atacante local pecó de individualismo y, además, en la acción siguiente llegó el empate.



En un córner, una jugada elaborada por el equipo canario se resolvió con un remate desde dentro del área de David García que niveló el choque y reactivó al conjunto visitante.



El Levante estaba cada vez menos cómodo sobre el terreno de juego ante un rival que con la presencia de Calleri era más incisivo, hasta el punto de disponer de las ocasiones de gol que no tuvo en el primer periodo.



El partido entró en una fase de mucha más intensidad que fútbol, entre dos equipos que dudaban entre tratar de mantener el punto que tenían o buscar la victoria, aunque en el escenario de la igualada salía mejor librado el equipo de casa.



Dio más sensación de peligro Las Palmas en el tramo final del choque en el que jugó con un hombre más desde el minuto 85 por la expulsión de Coke, lo que hizo que el acoso forastero fuera absoluto en el tramo final del choque.



Sin embargo una salida de Morales propició el gol de Campaña, que acerca la permanencia a los locales y complica el futuro de Las Palmas e la categoría.



Ficha técnica:



2 - Levante: Oier, Pedro López, Cabaco, Róber Pier, Coke, Morales, Lerma, Campaña, Ivi (Bardhi, m.66), Pazzini (Sadiku, m, 63) y Roger (Postigo, m.86).



1 - Las Palmas: Chichizola, Aguirregaray (Benito, m.74), David García, Gálvez, Dani Castellano (David Simón, m.66), Halilovic, Javi Castellano, Etebo, Momo (Calleri, m.46) Eric y Ezekiel.



Goles: 1-0, m.35: Coke. 1-1, m.50: David García. 2-1, m.90+2: Campaña.



Árbitro: Fernández Borbalán (comité andaluz). Amonestó por el Levante a Morales, Lerma y Rober Pier y por Las Palmas a Javi Castellano, Gálvez y Aguirregay. Expulsó por doble amonestación a Coke (m.85) y a Rochina, que estaba en el banquillo, con roja directa en tiempo de prolongación.



Incidencias: partido disputado en el estadio Ciutat de València ante 18.400 espectadores.