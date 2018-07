Dos goles del canterano Borja Llarena le dan la victoria al Tenerife

Dos goles del canterano Borja Llarena en la recta final del partido le han dado la victoria al CD Tenerife en el partido amistoso que ha disputado en Coín (Málaga) contra el equipo Al-Wasl (2-1), de Emiratos Árabes Unidos.



El conjunto de emiratí se adelantó con un tanto desde el punto de penalti, mientras que el joven delantero Borja Llarena anotó dos goles en un minuto y le dio la vuelta al marcador, en el tercer partido de pretemporada del equipo de Joseba Etxeberria.



El partido, disputado en el estadio José Burgos Quintana y arbitrado por Mario Melero López, se utilizó para ensayar el sistema de videoarbitraje (VAR).



Hasta mediada la primera parte del encuentro no llegaron las primeras ocasiones de gol en las dos áreas, pero los atacantes no estuvieron acertados para abrir el marcador.



De la conexión de los canteranos Nahuel y Borja Llarena estuvo cerca de llegar el primer gol, pero el remate del delantero se marchó por poco y, a continuación, fue el capitán Suso Santana quien intentó sin éxito batir al portero del equipo de Emiratos.



En la recta final de la primera parte llegó la primera oportunidad del Al-Wasl, que no se convirtió en gol gracias a que Ángel Galván envió a córner un disparo desde la frontal del área chica de Ronaldo.



Justo antes del descanso disfrutó de otra oportunidad el CD Tenerife, tras una jugada individual de Joao Rodríguez que finalizó con un disparo cruzado del extremo colombiano que el portero desvió a saque de esquina.



En la segunda parte, el conjunto asiático se puso por delante en el marcador, gracias a un penalti convertido en gol por el brasileño Caio Caneo.



El equipo de Joseba Etxeberria buscó el empate y disfrutó de varias ocasiones, especialmente en las botas de Joao Rodríguez, pero hasta la recta final del partido no llegaron los goles.



El canterano Borja Llarena protagonizó la remontada blanquiazul, con dos goles marcados con un minuto de diferencia. Primero tras una asistencia de Joao Rodríguez y, después, tras un pase de Filip Malbasic.