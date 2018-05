Un gol en el descuento de Malbasic da un infructuoso empate al Tenerife

El Cádiz no ha podido asegurar la promoción de ascenso a Primera División después de empatar a un gol en el estadio Carranza frente al Tenerife, tras un tanto de Malbasic en el tiempo de descuento que cercenó el triunfo que los gaditanos ya veían cerca.



En la primera parte, el juego comenzó entretenido, con dos equipos intentando llegar a las áreas adversarias. El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, dispuso dos delanteros centros para fijar a la defensa del Tenerife, que se mostró seria y contundente a l igual que la zaga del Cádiz, que volvió a evidenciar por qué es el equipo menos goleado de la categoría.



El primer acercamiento fue un centro-chut del delantero cadista Jonathan Megía Jona que se paseó por delante de la portería del Tenerife (m.8) sin encontrar rematador.



Pasado el minuto 19, el equipo canario se lanzó hacia el área del Cádiz. El hondureño Bryan Acosta disparó con fuerza y el argentino Marcos Mauro desvió a córner.



Cuatro minutos más tarde, un cabezazo del argentino Lucas Elio Aveldaño también se topó con la defensa del equipo gaditano para evitar que el balón encontrase portería.



Respondió el Cádiz a los 25 minutos, en un chut de Alberto Perea desviado por Carlos Ruiz a córner.



La ocasión más clara del primer tiempo la tuvo José Ángel Carrillo (m.38), pero una buena intervención del portero tinerfeño Dani Hernández abortó el disparo del murciano.



Tras la reanudación, el Cádiz sujetó en los minutos iniciales al Tenerife, que pudo marcar en una jugada de Juanito Villar (m.50), aunque su intento se marchó fuera.



Jona la tuvo para el Cádiz pero remató desviado en el primer palo (m.55), justo un minuto antes de que el equipo gaditano anotase su gol.



Alberto Perea enganchó un disparo exterior colocado ante el que nada pudo hacer el guardameta del equipo insular.



El Cádiz pudo sentenciar a los 87 minutos pero Aitor García no llegó en boca de gol a un buen centro de Álvaro.



El Tenerife no se dio por vencido y marcó en el tiempo añadido con un disparo raso y seco de Malbasic pegado al palo derecho de la meta de Cifuentes.

Ficha técnica 1 - Cádiz: Cifuentes; Correa, Marcos Mauro, Servando, Oliván; Abdullah, Álex Fernández, Perea (Eugeni, m.80), Álvaro; Jona (Romera, m.71) y Carrillo (Aitor, m.59).



1 - Tenerife: Dani; Cámara (Mula, m.65), Ruiz, Aveldaño, Iñaki; Alberto (Malbasic, m.77), Milla; Villar, Acosta (Juan Carlos, m.62), Luis Pérez; y Casadesús.



Goles: 1-0, M.56: Perea; 1-1, M.91: Malbasic.



Árbitro: Moreno Aragón (Comité madrileño). Amonestó con cartulina amarilla a los visitantes Dani Hernández, Acosta y Casadesús.



Incidencias: Partido de la jornada 41 de Segunda División, disputado en el estadio Ramón de Carranza ante 16.705 espectadores.