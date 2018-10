Un flojo Tenerife sale goleado de Mallorca

El Mallorca se ha reencontrado con la victoria un mes después al derrotar este sábado por 4-1 al Tenerife en el estadio Son Moix en un partido en el que marcaron todos sus delanteros: Aridai Cabrera, Lago Junior, Abdón Prats y Álex López. El gol del Tenerife lo anotó Salva Ruiz en propia puerta, en el minuto 50.



El equipo balear no ganaba en la Liga 1/2/3 desde el 7 de septiembre, cuando venció en casa 1-0 al Cádiz. El Tenerife de José Luis Oltra fue un rival muy blando en defensa y sin pólvora en los metros finales, a pesar de que tuvo sus opciones tras el autogol de Salva Ruiz que le dio esperanzas con toda la segunda parte por jugar.



El Mallorca reaccionó rápido con un esquema que le está dando muy buenos resultados y en el que brillan con luz propia el lateral Fran Gámez, el centrocampista Salva Sevilla, y el extremo Lago Junior, aparte del gran partido que hoy hizo el canario Aridai Cabrera.



El equipo balear había encajado goles en los primeros minutos en sus dos últimos partidos, pero antes el Tenerife fue distinto y fueron los jugadores de Vicente Moreno quienes se pusieron en ventaja muy pronto (min. 4).



El madrugador gol de Aridai fue un argumento de peso para desnivelar el partido del lado mallorquinista, ante un rival espeso al que le costó un mundo encontrar su sitio en el césped de Son Moix.



De hecho, los blanquiazules solo reaccionaron en los primeros minutos de la segunda parte, cuando perdía 2-0 tras el cabezazo de Lago Junior (min. 28).



El autogol de Salva Ruiz tras un saque de esquina lanzado por Luis Milla (min. 50) dio esperanzas a un Tenerife que afrontó la segunda parte con más determinación.



Pero su ímpetu se apagó cinco minutos después, tras otra asistencia de Aridai Cabrera que no desaprovechó Abdón Prats para colocar el 3-1 en el marcador.



El Mallorca ya no volvería a conceder opciones al Tenerife e incluso sentenció el partido con el 4-1 marcado por Álex López que poco minutos antes había sustituido a Abdón Prats.



Los tres puntos vuelven a situar al equipo de Vicente Moreno en la parte alta de la tabla a la espera de que lo hagan sus rivales directos. Para el Tenerife, en cambio, la derrota supone un duro revés en sus aspiraciones de escalar peldaños en la clasificación.

Ficha técnica 4- Mallorca: Reina; Fran Gámez, Raillo, Valjent, Salva Ruiz; Aridai (Ferrán Giner, min. 59), Pedraza, Salva Sevilla, Lago Junior, Dani Rodríguez (Baba, min. 83); Abdón Prats (Álex López, min. 74)



1- Tenerife: Dani Hernández; Sáenz, Alberto, Aveldaño (Paco Montañés, min. 59); Cámara, Acosta, Luis Milla, Héctor; Suso Santana, Naranjo (Chilunda, min. 74); Malbasic.



Goles: 1-0, min. 4: Aridai; 2-0, min. 28: Lago Junior; 2-1, min. 50: Salva Ruiz en propia puerta; 3-1: min. 55: Abdón Prats; 4-1, min. 80: Álex López.



Árbitro: Daniel Ocón Arraiz.



Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de la Liga 1/2/3 disputado en el estadio Son Moix ante 7.323 espectadores.