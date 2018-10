Una pletórica segunda parte del Tenerife remonta ante un atónito Alcorcón

Una pletórica segunda parte del CD Tenerife le otorgó un meritorio triunfo ante un atónito Alcorcón que, tras dos tempraneros goles, fue incapaz de contener en las impetuosas acometidas finales de los insulares.



Las exigencias o apuros clasificatorios del cuadro chicharrero y, por el contrario, la excelente trayectoria alcorconera, se puso de manifiesto en apenas cuatro minutos, los que precisó el cuadro madrileño para, increíblemente, ponerse en ventaja con dos tantos a su favor.



La primera aproximación madrileña resultó letal para la hueste tinerfeña, un balón de Casadesús sobre el punto de penalti no lo supo despejar Dani Hernández y Sangalli, en dura pugna con Camille, logró conectar un certero remate que acabó en la red local.



Este tanto no sólo trastocó por completo los propósitos blanquiazules sino que, además, aturdió por completo a sus jugadores, puesto que tres minutos más tarde vieron como nuevamente su rival marcaba por segunda vez, en esta ocasión fue Juan Muñoz, el que con un preciso disparo con la zurda batió por bajo a Dani.



Estos dos mazazos que en tan poco tiempo recibió el equipo tinerfeño turbó casi por completo su capacidad creativa, de ahí que sólo pudo aferrarse a la voluntad como única arma con la que disuadir su desaguisado, mientras que, por el contrario, su rival, estratégicamente posicionado frenaba toda aproximación a su área.



De esta manera transcurrió lentamente esta primera parte, hasta que este tedioso periodo lo interrumpió el tinerfeñista Joao con un disparo lejano, pero Dani Jiménez, bien colocado, envió el balón a córner, e instantes después, ya en el descuento, fue su compañero Alberto el que cabeceó a la red un córner lanzado por Milla.



Así se llegó a una reanudación en la que la primera incursión en el área local, por mediación de Juan Muñoz, estuvo cerca de cercenar la esperanza canaria.



De lo que pudo haber sido la sentencia se pasó en el minuto 54 a un escenario diferente con el tanto de Malbasic, una jugada personal concluyó con un disparo raso que se coló bajo las piernas de Dani Jiménez.



Camille, en el minuto 66, también contó con una buena ocasión, pero su remate casi que a placer se le fue por arriba del larguero, hasta que todo experimentó un vuelco radical en el tramo final, en el que los blanquiazules no sólo empataron sino que voltearon el marcador.



La igualada llegó en el 85 por mediación de Luis Milla, que con un magistral lanzamiento de falta llevó el balón a la red madrileña, y un minuto después Naranjo, sobre la raya de gol, remató un remate de Malbasic, consiguiendo así un triunfo que, de momento, le permite salir de los puestos de descenso.

Ficha técnica 3 - CD Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez (Tyronne, min. 64), Alberto, Jorge Sáenz, Camille; Undabarrena, Luis Milla; Suso, Acosta (Malbasic, min. 51), Joao (Naranjo, min. 74); y Nano.



Entrenador: José Luis Oltra



2 - Alcorcón: Dani Jiménez; Laure, Burgos, David Fernández, Bellvis; Sangalli, Dorca, Silvestre, Nono (Borja Galán, min. 80); Casadesus (Álvaro Peña, min. 40) y Juan Muñoz (Pereira, min. 85).



Entrenador: Cristóbal Parralo



Goles: 0-1, min. 1: Sangalli. 0-2, min. 4: Juan Muñoz. 1-2, min. 57: Malbasic. 2-2, min. 85: Luis Milla. 3-2, min. 86: Naranjo.



Árbitro: Rubén Ávalos Barrera (Comité Catalán). Amonestó a los locales Alberto, Camille, Malbasic y Jorge Sáenz, y a Álvaro Peña y Silvestre, por parte visitante.



Incidencias: encuentro disputado en Heliodoro Rodríguez López, de Santa Cruz de Tenerife, ante 9.016 espectadores, según informó el club.