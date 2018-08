Un gol en propia del histórico David García impide a Las Palmas sumar tres puntos

Las Palmas y Albacete se repartieron los puntos de forma justa (1-1) en un choque trepidante, en el que los isleños marcaron antes del descanso -otra vez Rubén Castro-, pero los manchegos reaccionaron y obtuvieron el premio del empate con un autogol del local David García, el día en que batía el récord de partidos oficiales con los isleños.



El goleador grancanario Rubén Castro aprovechó un balón que no logró atrapar el portero visitante para marcar de disparo cruzado justo antes del descanso, en una jugada en la que los visitantes reclamaron falta de Rafa Mir en el salto con el guardameta.



Hasta ese momento las mejores ocasiones habían sido monopolizadas por la Unión Deportiva, y en particular por el propio Rubén, pero no había encontrado el gol en gran medida por las buenas respuestas de Tomeu Nadal a sus disparos.



El encuentro, contrariamente a lo que había previsto Manolo Jiménez, entrenador de Las Palmas, fue abierto y con un Albacete ambicioso y valiente, jugando con dos delanteros, pero sin capacidad de remate en la primera mitad.



Con el marcador en contra, los manchegos tuvieron que dar un paso adelante en la segunda parte, y Rey Manaj tuvo la mejor ocasión en el minuto 56 con un disparo que rechazó el portero vasco Raúl Fernández en el palo corto.



Más cerca de llegar estuvo el segundo gol de Las Palmas, y de nuevo con Rubén Castro como actor principal, en un derechazo dentro del área que escupió el palo en el minuto 67.



El Albacete volvió a inquietar con Zozulia en un balón dividido ante el portero, pero se cruzó en su camino David García, cuando más apretaba el cuadro manchego en busca del empate.



Con el cuadro entrenado por Luis Miguel Ramis totalmente desatado, Acuña remató al larguero y en la continuación de la jugada, un centro raso de Febas lo desvió David García hacia su portería, sorprendiendo por el primer palo a Raúl Fernández.



A continuación, el francés Sacko pudo desnivelar la balanza para los locales pero solo ante Tomeu Nadal, envió la pelota fuera en la última ocasión clara de un choque que no decepcionó.

Ficha técnica 1 - Las Palmas: Raúl Fernández; Álvaro Lemos (Mantovani, min. 33), David García, Cala, Dani Castellano; Christian Rivera, Javi Castellano; Fidel, Rafa Mir (Sacko, min. 68), Tana (Ruiz de Galarreta, min. 57); y Rubén Castro.



1 - Albacete: Tomeu Nadal; Tejero, Arroyo, Caro, Fran García; Susaeta, Febas, Jon Erice, Eugeni (Acuña, min. 68); Rey Manaj (Ortuño, min. 73) y Zozulia (Jean Jules, min. 85).



Goles: 1-0, min. 45: Rubén Castro. 1-1, min. 83: David García, en propia puerta.



Árbitro: Ávalos Barrera (Comité Catalán). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores visitantes Rey Manaj y Acuña.



Incidencias: partido de la segunda jornada de LaLiga 1/2/3, disputado este sábado en el Estadio de Gran Canaria. El capitán de la UD Las Palmas, David García, se convirtió en el jugador con más partidos oficiales (454) del equipo amarillo.