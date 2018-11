La ARC Plus zarpa a Cabo Verde y abre el gran mes de la náutica en Las Palmas de Gran Canaria

La trigésimo tercera regata transoceánica Atlantic Rally for Cruises (ARC) arrancó este domingo desde las aguas de Las Palmas de Gran Canaria con la modalidad ARC Plus que, antes de poner rumbo a la caribeña Santa Lucía, se detiene en Cabo Verde, para atender la demanda de veleros.



Unos 70 barcos de 22 nacionalidades participan, ya en alta mar, en la ARC Plus, entre ellas potencias náuticas como Australia, Canadá, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Malasia, Noruega, España, Suecia, Reino Unido y EEUU.



El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria destaca este lunes que las tripulaciones están integradas por navegantes adultos y menores con edades comprendidas desde los tres hasta los 78 años.



Los vientos ligeros al inicio de la travesía han ayudado al primer avance en el mar y el pronóstico es muy favorable para estos días lo que ayudará en una navegación rápida a Cabo Verde.



La ARC Plus Rally Control espera dar la bienvenida a los primeros veleros a finales de esta semana y los botes más pequeños deberían llegar a tiempo para disfrutar de unos días de exploración y relajación antes de abordar la larga etapa atlántica hasta Santa Lucía.



Mientras, en la capital grancanaria, continúa el programa de actividades para el resto de las tripulaciones que esperan guardando velas en el Muelle Deportivo su salida transoceánica.



Este jueves 15 se estrenará la ARC San Vicente, que también tiene destino intermedio Cabo Verde, mientras que la prueba principal, la tradicional y veterana ARC, celebrará su 33 salida el domingo 25.



En total, todas las pruebas reúnen en la ciudad a unas 300 embarcaciones y a más de 1.500 regatistas, que ya desde hace semanas se encuentran preparando su participación en la marina de la ciudad, un destino náutico destacado en el panorama internacional.



Las Palmas de Gran Canaria, junto al Patronato de Turismo de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria de Las Palmas, colabora en la recepción y atención a las tripulaciones de más de una treintena de países diferentes.