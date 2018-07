La Federación Canaria de Natación dice que "no hay forma de que el Cabildo grancanario apoye a este deporte"

El presidente de la Federación Canaria de Natación y ex entrenador de diversos clubes grancanarios, José Maroto, ha manifestado a Efe que no hay forma de que el Cabildo de Gran Canaria apoye la natación y lamenta que el consejero de Deportes no se interese en recibirlo.



José Maroto, quien en su etapa como entrenador dirigió a generaciones de nadadores en la desaparecida sección de natación de la UD Las Palmas, CN Ciudad Alta, CN Guía y CN Metropole, ha lamentado el escaso interés que, a su juicio, le presta la institución insular a este deporte en Gran Canaria.



"Me apena que el Cabildo nos cobre entre 60 y 90 euros por utilizar dos horas una piscina para celebrar competiciones. Lo mismo pasa con el CN Aguacán, que paga un canon por ocupar varias calles para entrenar en la Ciudad Deportiva Gran Canaria. El Cabildo de Tenerife ayuda al deporte y no hay forma humana de que nuestro Cabildo haga lo mismo", ha dicho.



Maroto ha asegurado que la Federación que preside sí ha hallado, por el contrario, gestos solidarios en otros clubes, a los que muestra su agradecimiento.



"Nosotros escapamos gracias a los responsables del CN Metropole y del CN Las Palmas (cuyas instalaciones, en este último caso, son de titularidad municipal). El comportamiento de ambos clubes es inmejorable y desde la Federación les estamos muy agradecidos", ha asegurado.



De igual forma, el presidente federativo se queja de que el consejero de Deportes del Cabildo grancanario, Ángel Víctor Torres, no se haya preocupado por escucharlo.



"No sé ni cuánto tiempo hace que la Federación Canaria está esperando que nos reciba el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, pero claro, ese señor está tan ocupado que es imposible", ha señalado.



Por otro lado, el dirigente está deseoso de que la piscina de la Ciudad Deportiva Gran Canaria se reabra tras más de un año de obras.



"El techo de la piscina se estaba cayendo y se ha remodelado completamente, al igual que los vestuarios. También se han reemplazado los focos fundidos y se ha acercado más la iluminación a la piscina, para que dé un mejor resultado", ha revelado.



Maroto ha señalado que el prolongado cierre de esa piscina ha acarreado graves contratiempos a los numerosos usuarios de la misma.



"Los nadadores federados del CN Aguacán han debido desplazarse a La Isleta, a la Base Naval, a Ciudad Alta y al Metropole para poder entrenar y subsistir como entidad. Ahora hay dos chicos de este club en el Campeonato de España en Sevilla, pero podrían haber ido seis o siete en caso de que no hubiesen tenido ese problema", ha revelado.



Un caso muy similar ocurre con la piscina municipal de Vecindario, que también lleva más de un año en obras.



"En Vecindario, al igual que ocurrió con la piscina de la Ciudad Deportiva Gran Canaria, dijeron que las obras durarían cuatro meses, aunque por mi experiencia como entrenador en el Ciudad Alta, donde sufrimos un problema similar, calculé que sería un año, como así ha sido", ha comentado.



Las obras en la instalación del municipio de Santa Lucía de Tirajana, para mejorar básicamente el foso y la torre de saltos, han afectado a los usuarios no federados y a los saltadores del CN Sacoa y a los nadadores del CN Santa Lucía.



"Lo único positivo de estas obras en la capital y en Vecindario es que servirán para mejorar las instalaciones", ha considerado.