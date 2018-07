Iballa Ruano: "Los primeros días serán cruciales; pronto veremos las finales"

La destacada regatista Iballa Ruano ha dicho que los primeros días de la trigésima edición del Campeonato del Mundo de Windsurf que se disputará en Pozo Izquierdo, en la isla de Gran Canaria, "serán cruciales" y posibilitarán que se disputen "muy pronto" las finales.



Iballa (Gran Canaria, 1977), campeona mundial en nueve ocasiones y que suma 27 entorchados en el circuito internacional junto a su hermana gemela Daida -18-, solo tiene palabras de admiración para su principal competidora.



"Daida es mejor que yo, aunque sea complicado explicarlo. Básicamente, se debe a que al principio se sumaban más otras modalidades competitivas y, de unos años a esta parte, me he centrado más en la de olas. Está claro que ella es la mejor de la historia, aunque en casa no hay piques porque cuando una es campeona la otra es segunda", ha dicho.



La windsurfista natural de Santa Lucía de Tirajana ha asegurado que está "muy orgullosa" de volver a competir en casa.



"Estamos participando en Pozo Izquierdo desde hace 21 años, en una prueba del Mundial que ya ha cumplido tres décadas, de las cuales mi hermana y yo llevamos siete como organizadoras. Este año estarán los 'riders' más destacados del circuito y estoy convencida de que el evento se verá en todo el mundo", ha manifestado.



Iballa ha reconocido que el triunfo va a estar "muy reñido" entre los próximos días 14 y 22 en aguas de la Santa Lucía de Tirajana.



"El nivel de las chicas está subiendo muchísimo, por lo que Daida y yo estamos intentando innovar y mejorar cada día las maniobras en el agua, para intentar ser de nuevo las dominadoras del circuito mundial", ha comentado.



Asimismo, la windsurfista española cree que los primeros días competitivos en Pozo Izquierdo serán cruciales para posicionarse en los primeros puestos.



"Este año se prevén muy buenas condiciones meteorológicas y creo que los primeros días del Mundial van a ser cruciales, por lo que veremos las finales muy pronto durante la próxima semana. Está por ver quién ganará, porque el nivel es muy alto en ambas categorías, y habrá que ir disfrutando de la competición manga por manga", ha indicado.



Por otro lado, Iballa ha asegurado que seguirá compitiendo hasta que sus patrocinadores privados lo permitan, ya que considera que esa ayuda económica es básica.



"A día de hoy tengo una gran motivación y no he pensado qué haré cuando deje de competir. La verdad es que en la vida misma hay que ir día a día y disfrutar del camino, porque hoy estamos aquí y mañana no se sabe. Estoy contenta de poder hacer lo que me gusta cada día y quiero y espero seguir disfrutando de este deporte", ha concluido.