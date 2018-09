Kevin Orihuela reina sobre 'Los Locos' y lidera el Nacional de bodyboard

El grancanario Kevin Orihuela logró la victoria en el Pirate Contest 2018, primera prueba del Circuito Nacional de bodyboard, que organiza la Federación Española de Surf y que se disputó en la playa de Los Locos, en Suances (Cantabria), con lo que encabeza este certamen.



La victoria de esta promesa grancanaria llega justo una semana después de que Orihuela también se afianzase en el liderato del Circuito Europeo, al realizar un quinto puesto en la playa de Salie (Francia), en la segunda prueba del evento continental.



Por lo que se refiere al Pirate Contest 2018, cabe indicar que esta prueba es la primera de las cuatro que componen el "tour" nacional, y en ella participaron los mejores bodyboarders del panorama nacional, incluidos los representantes canarios, según informa el gabinete de prensa del competidor isleño.



En la categoría open, Kevin Orihuela no dio opciones a sus rivales, al realizar una actuación impecable desde las primeras rondas.



"Ha sido un campeonato espectacular, en el que me he sentido con mucha confianza desde el inicio, y salgo muy reforzado de Cantabria. Para mí es muy importante la motivación que supone ganar cuando dedicas muchas horas de entrenamientos y de viajes por todo el mundo", ha señalado.



Kevin, que dedicó el triunfo a sus familiares, amistades y a la gente que lo ayuda a crecer en este deporte, viajará ahora a Portugal para disputar tres pruebas del APB World Tour 2018 en las localidades de Sintra, Viana do Castelo y Nazaré, que podrán a prueba el gran estado de forma del grancanario frente a riders de talla mundial.



Por otra parte, también hay que destacar la actuación de la tinerfeña Teresa Padilla en el Pirate Contest 2018, al vencer en categoría femenina y consolidarse como una de las mejores riders de España y Europa con tan solo 17 años.



Asimismo, el grancanario Armide Soliveres venció con autoridad en categoría sub 16, y Daniel Quintana se hizo con el tercer puesto en la categoría open, mientras que en categoría máster los grancanarios Roberto San Román y Héctor Mihalic obtuvieron el segundo y cuarto puesto, respetivamente.



Finalmente, en categoría dropknee, el majorero Samuel Figueroa acabó en tercera plaza.