La tinerfeña Teresa Padilla y el francés Lavernhe, vencedores en El Frontón

La bodyboarder tinerfeña Teresa Padilla y el francés Amaury Lavernhe se han proclamado vencedores de la World Cup Gran Canaria Frontón King 2018, evento que se ha venido disputando en los últimos días en la costa del municipio norteño de Gáldar.



Teresa Padilla se coronó como nueva reina de El Frontón tras una final de infarto ante la austriaca Alexandra Rinder, que se decantó por la mayor destreza exhibida por la surfera tinerfeña, según fuentes de la organización.



Mientras, Amaury Lavernhe mantuvo su título de rey en Gáldar al sumar su tercera corona, tras realizar una actuación que dejó sin aliento a los espectadores, con puntuaciones de diez y nueves.



Asimismo, Jonathan Vega fue el único local que se mantuvo en el cuadro final del Open tras una durísima competición entre riders de todo el mundo.



Los aéreos radicales y los vuelos en la ola de Gáldar crearon un duelo que no escatimó en riesgos y en tubos completos, en el que el tres veces campeón del Frontón King, el galo Lavernhe, defendió su título frente al representante local.



Por otro lado, en esta última jornada cayeron grandes promesas isleñas, como el galdense William Luján y el buguero de El Confital, Kevin Orihuela, y otros riders internacionales como el brasileño Guillerme Tamega y el sudafricano Andre Botha.



Tras la finalización del evento, la nueva reina de El Frontón, la tinerfeña Padilla, se ha confesado "sorprendida y muy contenta" por su triunfo.



"Aún no me lo creo, ya que haber ganado a Rinder es algo que me emociona mucho. He tenido una buena ola desde el principio, y este título ha supuesto que tanto esfuerzo haya valido la pena", ha indicado.



Por su parte, Laverne ha reconocido emocionado que se le habían saltado las lágrimas al lograr este título.



"Me siento orgulloso de ser un bodyboarder y poder transmitir los valores de este deporte, que es para mí mucho más, ya que me ha dado una familia, amigos y una vida en esta isla, en la que me siento como en casa", ha señalado.