Andrea Saúco: "Es una responsabilidad jugar en casa, aunque estaré apoyada"

La joven tenista grancanaria Andrea Saúco, una de las representantes canarias en los torneos ITF Disa Gran Canaria y Disa Las Palmas de Gran Canaria, ha indicado que es "una responsabilidad" jugar en casa, aunque se beneficiará de la ventaja de contar con el "apoyo del público".



La jugadora, de apenas 16 años y que comenzará a estudiar 1º de Bachillerato en el Instituto Cairasco de Figueroa en Tamaraceite, comenzó en este deporte siendo una niña y actualmente realiza una intensa preparación supervisada por su técnico, Gustavo Déniz.



"Empecé a jugar al tenis desde muy pequeña para practicar un deporte, pero realmente fue a los 12 años cuando les dije a mis padres que quería seguir jugando, porque me gustaba mucho, y hoy en día trabajo para intentar hacerme un hueco importante en esta modalidad", ha señalado.



Andrea realiza su preparación en las pistas de tierra batida del Club Open Gran Canaria nosolotenis en Lomo los Frailes, que serán escenario de los dos torneos que se disputarán entre los días 4 y 18 del presente mes y que repartirán 25.000 dólares en premios cada uno de ellos.



"Entreno durante unas cuatro horas diarias (una de las cuales dedica exclusivamente a la preparación física) en tierra batida, que es una superficie que me encanta. Como quiera que me gusta lo que hago, esas horas se me pasan rápidamente", ha reconocido.



De igual forma, Gustavo Déniz realza como principal virtud de su pupila que "le encanta el tenis" y por ello se esfuerza en progresar diariamente, mientras que como defecto cree que debería "controlar sus emociones", sin pararse a pensar tanto en la pista.



Por su parte, Andrea, jugadora diestra que admira a su paisana Carla Suárez y a la norteamericana Serena Williams, que según ella es la mejor tenista, es consciente de que supone una gran responsabilidad disputar estos eventos internacionales a una edad tan temprana.



"Por un lado, tendré la presión de saber que deberé jugar bien al estar compitiendo en mi casa, pero también es cierto que me ayudará mucho poder contar con el apoyo de mis familiares y amistades. Este año me gustaría pasar las rondas previas en los dos torneos, algo que solo pude hacer en uno de los dos eventos de la pasada edición", ha comentado.



La tenista isleña, que piensa que otras jugadoras canarias como Ana Lantigua, Carlota Molina y Natacha Mesa están llamadas a realizar una gran actuación en estos torneos internacionales, anima decididamente a los aficionados a presenciar los partidos, lo que podrá hacerse de forma gratuita.



"Vamos a tener jugadoras en la isla que posiblemente en pocos años estarán entre las mejores del mundo, por lo que el público tiene una gran oportunidad para verlas muy de cerca. En mi caso, me gustaría medirme a Usue Arconada, que es una tenista que juega muy bien y que ya ganó en dobles el torneo de Wimbledon de hace dos años", ha manifestado.