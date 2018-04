Antonio Moreno: "Aún dependemos de nosotros, pero no podemos meter la pata"

El presidente y entrenador del Rocasa Gran Canaria, Antonio Moreno, ha restado importancia a la derrota liguera sufrida en la cancha de Zuazo de Baracaldo, al asegurar que su conjunto todavía depende de sí mismo para ganar la Liga, aunque ya no pueden meter "la pata".



"Da igual que hayamos perdido en la cancha del Zuazo. Cualquier equipo puede ganarle a otro en nuestra Liga, y si nosotros hubiésemos vencido allí también tendríamos que ganar en nuestra casa al Guardés para ganar esta competición, en la que somos el único conjunto que seguimos dependiendo de nosotros mismos", ha señalado.



El técnico del Rocasa ha recordado que sus jugadoras empezaron muy bien el partido ante Zuazo, aunque probablemente les afectó el hecho de viajar el mismo día del encuentro, después de haberse suspendido el vuelo en la jornada previa, cuando ya encontraban en el aeropuerto de Gran Canaria.



"Sabíamos que quizás podríamos meter la 'pata' en otra jornada y no en Baracaldo, pero perdimos y ya está. Lo que ocurre es que ahora no podemos fallar más en las seis jornadas que restan, en la que disputaremos cuatro partidos en casa y dos fuera", ha reconocido.



El Rocasa Gran Canaria tiene ante sí una semana muy importante, pues recibirá este miércoles al BM Castellón en una nueva jornada liguera, y el domingo hará lo propio con el Lokomotiva Zagreb en la vuelta de las semifinales de la Copa EHF Challenge, tras el valioso empate a 26 obtenido en Croacia.



"Como todos los partidos de finales de temporada, el cansancio empieza a hacer mella en las jugadoras, por lo que las estamos intentando recuperarlas un poco del desplazamiento tan cansado que hicimos a Bilbao y a Zagreb. Intentaremos ganar a Castellón sin hacer muchas florituras y con la idea de que no se desgasten mucho", ha manifestado.



El máximo responsable técnico del conjunto grancanario quedó muy satisfecho de la actuación realizada por sus jugadoras en el choque de ida de la citada competición europea.



"En Zagreb jugamos bastante mejor que en Baracaldo, donde por contra actuamos con el cansancio psicológico de haber viajado el mismo día del partido después de haberse suspendido nuestro vuelo el día anterior", ha revelado.



Antonio Moreno es optimista con respecto al partido de vuelta ante Lokomotiva Zagreb, vigente campeón de la Copa Challenge y verdugo de su conjunto el pasado año en cuartos de final.



"Nosotros tenemos el precedente favorable de que nunca hemos perdido en nuestra casa en competición europea. El domingo nos lo jugaremos todo en el partido de vuelta ante un buen conjunto, ante el que tendremos que esforzarnos para vencer", ha concluido.