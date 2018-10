Carla Suárez cae ante Angelique Kerber y se despide del torneo de Pekín

La grancanaria Carla Suárez Navarro cayó este martes en el Abierto de China ante la alemana Angelique Kerber, tercera cabeza de serie del torneo, por 7-6 (4) y 6-1, en un partido que arrancó muy igualado pero en el que en el segundo set la alemana tomó el control del juego por completo.



Suárez, número 22 en el ránking, jugó fuerte durante todo el primer set, llevando en muchas ocasiones a su rival al límite con puntos largos y muy reñidos, con un ritmo intenso en el que las dos jugadoras se rompieron mutuamente el saque, poniendo en tablas el marcador prácticamente en cada punto.



La primera manga se decidió en un disputado tie-break en el que cada tanto fue una batalla entre ambas jugadoras, viejas conocidas tras haberse enfrentado hasta en nueve ocasiones, la última de ellas en Monterrey en 2017, cuando se impuso Kerber.



Solo en tres ocasiones ha podido vencer Suárez a Kerber, por lo que la española ya sabía que se enfrentaba a un gran reto y preveía que el partido iba a ser duro y cada punto, una lucha.



Suárez, de 30 años, no pudo vengarse de la alemana y desaprovechó la ocasión de ponerse por delante en el marcador en la muerte súbita que concluyó con en 7-4, a pesar de los intentos de Suárez de remontar en varias ocasiones.



En el segundo set, Kerber se colocó en el 5-0 prácticamente sin encontrar resistencia en la pista y tras romper varios servicios a la canaria, que estuvo desconcentrada y cometió varios fallos no forzados que le costaron finalmente el partido.



La intensidad de la primera manga pasó factura a Suárez, que requirió en varias ocasiones hablar con su entrenador tras verse acorralada en la pista, donde finalmente no pudo hacer frente a la raqueta de Kerber, también de 30 años.



La alemana es una de las favoritas del torneo tras proclamarse ganadora este año en Wimbledon y contó con gran apoyo en las gradas de la capital china.



La tenista canaria se despide así del torneo de Pekín, donde este lunes se estrenó con una fácil victoria ante la kazaja Yulia Puntintseva por 6-1 y 6-0 en un partido muy rápido.



Kerber se enfrentará ahora en tercera ronda del torneo de Pekín a la vencedora del partido entre la húngara Tímea Babos y la china Zhang Shuai.