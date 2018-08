Carla Suárez alcanza la final de New Haven tras la retirada de Mónica Puig

La grancanaria Carla Suárez se ha clasificado este viernes para la final del torneo de tenis de New Haven, en Conneticut, tras la retirada por lesión de la puertorriqueña Mónica Puig.



Después de disputarse tan solo ocho juegos y con empate a cuatro en el marcador, la tenista boricua, que estaba dejando muy buenas sensaciones en el torneo, se despedía entre lágrimas con una dolencia abdominal a pocos días de que dé comienzo el Abierto de Estados Unidos.



Carla Suárez, que llegaba a la semifinal después del también abandono por lesión de Petra Kvitová, en cuartos, y la indisposición de Johanna Konta, en octavos, disputará este sábado la final de New Haven contra la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 25 del ránking WTA.



"Espero que Mónica se recupere y pueda jugar el US Open tan bien como lo hizo aquí", expresó la tenista canaria al término del partido.



Este torneo, que se disputa en el Connecticut Tennis Center de Yale, de New Haven (Connecticut), reparte 800.000 dólares en premios, según la web oficial del circuito WTA.