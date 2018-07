Carla Suárez vence a Sara Sorribes en Wimbledon

La tenista grancanaria Carla Suárez se impuso por 6-4 y 6-1 a Sara Sorribes, que venía de la fase previa, en el duelo español de la segunda ronda de Wimbledon.



Carla ganó el encuentro en una hora y 13 minutos. La jugadora española, 27ª favorita, se enfrentará en tercera ronda contra la vencedora del choque entre la estadounidense Alison Riske y la suiza Belinda Bencic.



"Es un poco diferente, porque somos muy pocas y no es agradable, pero al final es un partido más", dijo Carla sobre el duelo entre las dos españolas. "Hay que mentalizarse de que es una jugadora más. Eso al principio no sale, que ha sido mi caso, pero en el segundo set todo ha sido más fluido", añadió Suárez, que ha llegado a la cuarta ronda de Wimbledon dos veces en 2014 y 2016.



"La experiencia es muy importante, yo antes veía así a las jugadoras que estaban por encima de mí. Y puede que haya influido en Sara, y también en mí hoy", prosiguió Carla, que ha competido con esta nueve veces en Wimbledon, único grande en el que no ha logrado los cuartos de final.



"En momentos claves del partido, la experiencia puede ser un punto muy positivo", añadió la canaria.



"Bencic lleva tiempo sin jugar pero en grandes escenarios se le da bien y en hierba lo hace bien. Juega muy 'agachadita' y la bola le va muy bajita. Con Riske he jugado anteriormente y es muy peligrosa. Pero la gente que está en tercera ronda es porque ha hecho dos partidos buenos donde las cosas le han ido bien. Cualquiera de las dos me puede hacer daño", analizó Carla sobre su próxima rival.