Carla Suárez se regala un partidazo ante Sharapova y celebra su cumpleaños pasando a cuartos del US Open

La tenista española Carla Suárez, trigésima cabeza de serie, vivió una jornada especial en el Abierto de EE.UU. al vencer por 6-4 y 6-3 a la rusa Maria Sharapova, vigésima segunda favorita, gracias al gran resto que mantuvo durante todo el partido y que le permitió pasar a cuartos de final en el día de su 30 cumpleaños.



Suárez, que juega su undécimo Abierto de Estados Unidos, logró su segunda clasificación a cuartos de final después de la conseguida en 2013.



La tenista canaria presentó un juego sólido y consistente desde el fondo de la pista, que le permitió mantener el control, y fue mejor que su rival.



El triunfo de Suárez sobre Sharapova, de 31 años, ganadora del Abierto de Estados Unidos en 2006, rompió la imbatibilidad de la tenista rusa en la pista central Arthur Ashe Stadium tras 22 partidos sin perder.



Es el segundo duelo que Sharapova pierde frente a la jugadora canaria, de los seis disputados (4-2).



El partido, que duró una hora y 31 minutos, dejó a Suárez con 14 golpes ganadores y 20 errores no forzados, comparados a los 15 y 38, respectivamente, de Sharapova, que disputó su duodécimo Abierto de Estados Unidos.



Suárez hizo cinco breaks en siete oportunidades por 3 de 8 Sharapova, que cometió ocho dobles faltas y metió dos saques directos por ninguno de la tenista española, que centró toda su estrategia en hacer que fuese la excampeona del Abierto de Estados Unidos su peor enemiga con los errores no forzados que cometió.



El partido comenzó con saque de Sharapova que ganó fácil el primer juego, lo mismo que hizo Suárez con el suyo, pero luego la tenista canaria se aprovechó de la falta de consistencia del servicio de la excampeona y le hizo tres breaks en cuatro oportunidades.



Suficiente para ganar el set, aunque también cediese dos de sus saques en las cinco oportunidades que tuvo Sharapova, que se convirtió en su peor rival con seis dobles faltas por dos 'aces'.



La historia no cambió en la segunda manga, que comenzó con la primera rotura de Suárez al saque de Sharapova, que esta vez lo recuperó en el segundo juego para el 1-1, y luego mantuvo el suyo, lo que hizo que por primera vez estuviese al frente del marcador (2-1) desde el 1-0 del inicio de partido.



Pero Suárez respondió bien con su saque y su seguridad con el resto desde el fondo de la pista, lo que le permitió hacer el segundo "break" de la manga y ponerse de nuevo con la ventaja de 3-2 y toda la presión para Sharapova.



Suárez, con su saque, salvó un punto de "break" y aseguró un parcial de 4-2 que sería de gran valor de cara a la confianza de la tenista canaria.



Sharapova se dio cuenta que estaba cerca de la eliminación e intentó presionar con su tenis, pero los errores no forzados se mantuvieron de su lado, y la tenista canaria, con gran estrategia, se dedicó a asegurar su saque y no forzar ningún golpe que diese la oportunidad a su rival de meterse de nuevo en el partido.



No sucedió porque en la primera pelota que tuvo de partido la aseguró y comenzó a celebrar de verdad su trigésimo cumpleaños, que no será fácil que olvide en mucho tiempo; ya que después de cinco años fue la gran estrella de la noche, que robó el protagonismo y la imbatibilidad a Sharapova en la pista Arthur Ashe.



La próxima rival de Suárez será la estadounidense Madison Keys, decimocuarta favorita, que venció con facilidad por 6-1 y 6-3 a la eslovaca Dominika Cibulkova, vigésima novena cabeza de serie, y logró por segundo año consecutivo el pase a cuartos de final femeninos del Abierto de Estados Unidos.



El duelo entre Suárez y Keys será el cuarto y con claro dominio de la tenista estadounidense, finalista el año pasado el Flushing Meadows, por 3-0 en la serie.

Actuación destacada en la pista central

La tenista grancanaria Carla Suárez Navarro, que ha eliminado a la rusa Maria Sharapova en octavos de final del Abierto de Estados Unidos, ha admitido que se sintió "cómoda" en la pista central, donde debutó y ganó en dos sets (6-4 y 6-3) a la ex campeona del último torneo de Grand Slam.



"Sé que María juega todos los días aquí. Para mí era totalmente diferente, así que estoy muy feliz porque completé un partido", declaró Suárez al concluir el encuentro ayer. "Realmente disfruté al gran público, esta increíble sesión nocturna", agregó.



Suárez rompió la racha de derrotas y avanzó a su segundo partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, primero desde 2013, ante Sharapova, que disputaba su duodécimo torneo en Flushing Meadows.



La tenista canaria aparecía como perdedora en los pronósticos previos al encuentro, ya que apenas había sumado un triunfo en los cinco enfrentamientos previos con la rusa: el conseguido en Montreal en 2014.



"Sabía de mi condición y por eso salí tranquila a la pista, además de tener muy clara la estrategia que debía desarrollar durante todo el partido", comentó Suárez. "Creo que la consistencia que mantuve desde el fondo de la pista fue la clave que al final hizo la diferencia a mi favor".



Su mejor tenis no pudo llegar en el momento más oportuno ni el mejor escenario posible, como fue en el día de su 30º cumpleaños y en la pista central Arthur Ashe, de Flushing Meadows.



Suárez nunca había jugado bajo las brillantes luces del estadio de tenis más grande del mundo.



Pero ella abrazó el momento y avanzó a cuartos de final de Grand Slam por séptima vez y por segunda vez en 2018 (Abierto de Australia).



Suárez Navarro jugará para disputar su primera semifinal de Grand Slam contra la finalista de 2017, la estadounidense Madison Keys. La decimocuarta preclasificada ha perdido solo un set en sus primeros cuatro partidos y ha ganado sus tres partidos en los duelos contra la tenista española.



"Ella tiene mucha experiencia en este torneo, en esta cancha. Intentaré disfrutar el partido como lo hice hoy -por el lunes-", señaló Suárez. "Creo que intentaré aprovechar las oportunidades que tenga para conseguir la victoria, pero sin ningún tipo de presión".



Suárez fue finalista en New Haven hace dos semanas, pero perdió para caer a 2-9 en finales del Tour de la WTA.



Por su parte, Sharapova, de 31 años, que jugaba su duodécimo Abierto de Estados Unidos, rompió la racha de 22 partidos consecutivos que había ganado en la pista central.



Pero esta vez se enfrentó a una rival como Suárez, que estuvo siempre oportuna en cada uno de los golpes decisivos, no perdió la concentración y obligó a Sharapova a que se derrumbase en los momentos claves.



La campeona del Abierto de Estados Unidos de 2006 cometió 38 errores no forzados y tuvo poca efectividad con su saque, algo que no tuvo problemas en reconocer al concluir el partido.



"Ella (Suárez) jugó muy bien. Hay muchas cosas que hizo bien. Pensé que en las condiciones de hoy, el bote de la bola era más rápido y se me acercaba demasiado, mucho más que lo hizo con las tres rivales anteriores", explicó Sharapova, ganadora de cinco títulos de Grand Slam.