Carla Suárez recurre a la épica ante Svitolina para alcanzar los octavos de final del Madrid Open

La grancanaria Carla Suárez tiró de épica en su choque ante la cuarta jugadora del mundo, la ucraniana Elina Svitolina, a la que remontó (2-6, 7-6(3) y 6-4), para alcanzar los octavos de final del Mutua Madrid Open.



La española, que ya había superado a la ucraniana meses atrás, en los cuartos de final de Indian Wells, su papel más llamativo en lo que va de curso, se aferró a la pista y a la competición, en la que sobrevive.



Svitolina, cuarta favorita y ganadora este año en Brisbane y Dubai, buscaba la revancha ante la española. Sin embargo, no contó con el empuje y el tesón de Carla Suárez, que perdió el primer set con un marcador contundente pero engañoso.



Carla y Svitolina habían coincidido en seis ocasiones antes de esta cita. Se repartían los triunfos. Incluidos los dos de este año, con una victoria para cada una. Pero nunca hasta ahora se habían medido sobre arcilla.



Mantuvo el tipo Carla Suárez. Espoleada por un público entregado no decayó a pesar de lo sucedido en el primer set. Respondió a cada intento de Svitolina, que terminó por desesperarse.



El triunfo en el desempate del segundo set, que alargó a una tercera manga el partido, espoleó a la española, que vio más cerca la ocasión de lograr el triunfo. Dramático fue el final. Carla necesitó cinco puntos para cerrar el partido después de dos horas y 16 minutos.



La española se arrodilló en la tierra de la pista Arantxa Sánchez Vicario y rompió a llorar, sometida por la presión y un final interminable.



Carla Suárez está a un paso de igualar su mejor papel en el Mutua Madrid Open. Fue en el 2014, cuando llegó a cuartos y Serena Williams la apartó de las semifinales.



"El público te lleva en volandas. Svitolina es difícil, tiene calidad. Empezó muy bien y ha sido un partido en el que me ha pasado de todo. He tenido que jugar una bola más cada vez. Llegaba a todo y tenía que esforzarme mucho más. A base de lucha lo he podido conseguir", dijo la tenista española aún en la pista.



Carla Suárez se enfrentará en octavos a la ganadora del choque entre la británica Johanna Konta y la estadounidense Bernarda Pera.