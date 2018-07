Carla Suárez se despide de Wimbledon

La suiza Belinda Bencic, séptima del mundo hace dos años, derrotó a la española Carla Suárez (27 favorita), por 6-1 y 7-6 (3) en 85 minutos, en la tercera ronda de Wimbledon.



Carla era la última y la única de las cuatro españolas que habían alcanzado la tercera ronda en esta edición, pero este sábado no pudo con la fuerte pegada de la suiza, que tras estar lesionada varios meses ha vuelto con fuerza en este Wimbledon, eliminando en primera ronda a la francesa Caroline Garcia, sexta favorita, y luego a la estadounidense Alison Riske.



La grancanaria llegó a estar abajo 3-1 en el segundo set, pero luego en una gran reacción dispuso dos veces de su saque (5-4 y 6-5) para hacerse con este parcial. Bencic lo anuló y en el desempate estuvo más acertada.



Suárez había vencido a Bencic en Sttugart, sobre tierra batida hace tres años, pero sobre hierba, la suiza fue más contundente y, de esta forma, se queda la tenista canaria a un paso de alcanzar los octavos de Wimbledon por tercera vez en su carrera.



Bencic, por su parte, se enfrentará en octavos contra la ganadora del encuentro entre la japonesa Naomi Osaka (18) y la exnúmero uno alemana Angelique Kerber (11).

"He perdido yo más que me haya ganado ella" La tenista grancanaria Carla Suárez señaló este sábado tras ceder ante Belinda Bencic que sintió que el partido lo perdió ella, más que ganarlo su rival.



"Ha sido un poco una mezcla. En el primer set, ella entra hace su juego pero al final lo pierdo yo, porque no estoy, me pongo muy nerviosa, no estoy con esa chispa como hay que estar cuando te enfrentas a este tipo de jugadoras", dijo Carla.



"Pero al final del desempate no saqué como venía sacando y ella restó muy bien. Creo que en este partido he perdido yo más que me haya ganado ella", aseguró.



"Cuando lo ves tan cerquita y ves que se te escapa..... Son los momentos que te hace perder un partido", dijo con tristeza la canaria, que no obstante se mostró luego positiva.



"Ahora viene una gira americana muy importante. Tanto Montreal, como Cincinnati y después el US Open son torneos grandes, donde están las mejores", recordó Carla Suárez.



"Cuando terminamos aquí, nos quedan torneos muy importantes y si lo encaras bien, con frescura y buena mentalidad, el año te puede cambiar completamente", dijo positiva la isleña.