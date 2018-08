Carla Suárez accede a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos

La tenista grancanaria Carla Suárez superó este jueves en tres sets a la francesa Kristina Mladenovic en su segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, con parciales 6-1, 4-6 y 6-4.



La vigésimo cuarta mejor clasificada del mundo dominó el primer parcial ante la gala, número 53 según la WTA, pero tuvo más dificultades en el segundo set, que ganó su oponente por un ajustado 6-4.



Mladenovic, que llegó a cuartos de final en este Grand Slam en 2015, se tomó una pausa médica al comienzo del encuentro, pero no pudo imponerse a la española que tuvo más oportunidades de break durante el juego.



Suárez, trigésima cabeza de serie, disputó una reñida tercera manga y finalmente obtuvo una ventaja de dos juegos sobre la francesa para proclamarse campeona tras una hora y 47 minutos.



La canaria se enfrentará en la tercera ronda del este Grand Slam a la también gala Caroline Garcia, sexta del mundo, quien venció a la puertorriqueña Mónica Puig en tres sets: 6-2, 1-6 y 6-4.

Sobre el partido contra la francesa, la grancanaria prevé un duelo "complicado", pero de el que dice saber "cómo hacerle daño".

Según relató a los periodistas tras su victoria, Suárez ha entrenado con Garcia y sabe "cómo hacerle daño" a la sexta mejor del mundo, de la que destacó su saque con la derecha.



"Intentaré ser una jugadora mas sólida y más agresiva para que no tenga tanto tiempo para pensar y hacer daño", desgranó.



La española, vigésima cuarta clasificada en el ránking WTA, fue crítica sobre su partido contra Mladenovic por sus "maneras", que le complicaron un encuentro que "había empezado bien".



"Empiezo a jugar más tensa, más nerviosa, con más miedo, a no estar tan pendiente de mí, sino de ella... y empieza a ganar juegos con su saque, a ganar confianza y el partido cambia totalmente", recordó Suárez.



Preguntada sobre el formato de la Copa Federación, a raíz del cambio en la Copa Davis, la grancanaria señaló que debería ampliarse el primer grupo a dieciséis equipos porque actualmente la situación "no tiene ni pies ni cabeza".



"Tenemos solo ocho, si cada top 10 nuestra es de un país diferente, hay dos top 10 jugando en segunda división, no lo veo nada lógico", sostuvo la tenista isleña, quien añadió que "no puede ser que un país como España, con una jugadora como Garbiñe (Muguruza) juegue en Segunda División".



También se pronunció sobre uno de los incidentes del día, la charla de motivación que dio un árbitro al australiano Nick Kyrgios cuando peor estaba jugando en su partido ante el francés Pierre-Hugues Herbert y convino que es "algo que no se ha visto nunca" y que quizá intentó ayudarle por el público, que paga entrada "para ver a los buenos jugar bien".