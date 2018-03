Carla Suárez: "No voy a conformarme con nada"

Carla Suárez, clasificada para jugar los cuartos de final del torneo de Indian Wells tras ganar en octavos a la estadounidense Danielle Collins, expresó que no va a conformarse "con nada" y que dará todo lo que tiene "por intentar lograr" su primer pase a semifinales en esta competición.



"No voy a conformarme con nada. Llevamos una línea de trabajo muy dura y me siento con frescura para acercarme a mis objetivos. Daré todo lo que tengo por intentar lograrlo", manifestó la grancanaria, que disputará este jueves los cuartos de final ante la estadounidense Venus Williams para intentar estar en lo que serían sus primeras semifinales sobre la pista de Indian Wells.



Tras ganar a Collins en octavos de final por 6-2 y 6-4, Suárez igualó el mejor resultado de su carrera en Indian Wells. "Me siento muy feliz por la victoria", comentó en California al terminar el encuentro. "He sabido leer bien su juego y he competido con el nervio que necesitaba", señaló.



Pensando en el partido de cuartos de final contra Williams, la grancanaria confesó que "será muy complicado" ya que la estadounidense es "una de las mejores jugadoras del circuito desde hace muchos años". "Si lo consigo, sé que tengo el nivel para buscar la victoria", añadió.