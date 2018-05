Carlos Herrera sustituirá a Antonio Moreno en el banquillo del Rocasa Gran Canaria

El entrenador Carlos Herrera, de 42 años y natural de Telde (Gran Canaria), ha asegurado que le ilusiona convertirse en el nuevo técnico del Rocasa en sustitución de Antonio Moreno, quien no seguirá la próxima campaña en el banquillo del equipo isleño.



Herrera, que compagina su labor como ayudante en el primer equipo del Rocasa con su profesión de funcionario, fue jugador de balonmano en Las Remudas, Telde y Juventud Las Palmas, en este último caso en División de Honor B.



"Llevo más de 25 años en los banquillos, porque desde que tenía 16 años ya estaba entrenando niños. Dirigí a Yubal Moreno (actual gerente del Rocasa), que es casi de mi edad, y que jugaba de extremo izquierdo y de portero. Yubal era un comodín, como lo es hoy día en nuestro club", ha indicado.



Recientemente, Antonio Moreno manifestó que no seguiría la próxima temporada como técnico y que la entidad que también preside ya tenía decidido su sucesor.



"A mí no me gusta mentir, y las jugadoras ya saben que seré el próximo entrenador, aunque aún no sea oficial. La entidad ya me ha propuesto el cargo y me he comprometido a ser el nuevo técnico", ha reconocido Herrera.



Carlos Herrera ya perteneció al cuerpo técnico del primer equipo del Rocasa a finales de los noventa, cuando en el equipo jugaba su hoy esposa, Rita González, y más recientemente estuvo como ayudante del primer entrenador, Paco Santana, en una época en la que el conjunto teldense conquistó su primera Copa de la Reina y su primera Copa EHF Challenge.



"Esta misma temporada retorné al club porque Antonio Moreno necesitaba a alguien que le echase una mano. Quizás se me vea más a mí que a él en el banquillo, porque Antonio está limitado por problemas físicos y no puede levantarse todo lo que él quisiera", ha revelado.



El entrenador del Rocasa Gran Canaria para la campaña 2018-19 califica la actual temporada de "súper buena".



"Si solo nos fijamos en el resultado final, podría decirse que ha resultado un fiasco, porque solo ganamos la Supercopa, pero si miramos el camino recorrido y las jugadoras lesionadas, como Lisandra Lussón, que es muy importante en el equipo, ha sido una temporada fantástica, porque hemos estado peleando por todo hasta el final", ha dicho.



De cara al próximo curso, Herrera confía en que la plantilla no tenga tanto cansancio acumulado a estas alturas de la competición.



"El problema es que el cansancio viene dado por la propia competición, porque si tienes dos jugadoras lesionadas las demás tienen que disputar todos los encuentros, como nos ha ocurrido", ha comentado.



El técnico cree que apenas habría que reestructurar el plantel para el próximo año.



"Tenemos un grupo de chicas muy buenas, comprometidas y que lo han dado todo, por lo que habría que cambiar muy poco. Lo que sí me gustaría es contar en los entrenamientos con alguna niña de las que dirigí hace dos años en categoría cadete, para que en un futuro tomen el relevo de las más veteranas en la máxima categoría", ha adelantado.



Herrera dice ser un técnico muy competitivo sobre todo en los entrenamientos, "porque luego ese trabajo se ve reflejado en los partidos", y tiene claras sus preferencias para reforzar el plantel.



"Me gustaría potenciar el lateral y el extremo derecho y el pivote, porque jugadoras como Sayna (Mbengue), Haridian (Rodríguez) y Mela (Falcón) no pueden disputar todos los partidos, pues necesitan descansar", ha concluido.