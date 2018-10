Emma Falcón: "Aún no me creo que haya ganado el Europeo, estoy asimilándolo"

La primera española que conquista un Campeonato Europeo de Rallys, piloto canaria Emma Falcón, ha confesado que aún no se cree que haya conseguido el título y que sigue "asimilando" su logro.



Falcón, nacida hace 27 años en Gran Canaria aunque residente desde pequeña en Fuerteventura, ha expresado en conversación telefónica desde Letonia su satisfacción por haber ganado el Campeonato de Europa, después de solventar un camino nada sencillo.



"El objetivo a principios de año era conseguir este título e intentar quedar entre los cinco primeros en el apartado RC 3. Hemos logrado ambas cosas, por lo que estamos muy satisfechos, tras superar problemas en todas las pruebas, por lo que ha sido bueno llegar a este último rally empatados a punto con mi principal rival", ha señalado.



La piloto majorera ha recordado su reciente participación en el Rally de Liepaja (Letonia), momentos antes de tomar un vuelo de regreso a España.



"Teníamos que terminar el rally y que Catie Munnings (la piloto británica, su principal rival) no nos aventajase en tres posiciones entre la que yo obtuviese y la que hiciera ella. Hemos ido toda la prueba con la mentalidad de terminar, sin cometer ningún error y yendo tranquilos. Sabíamos que si hacíamos eso ganaríamos, y así fue", ha revelado.



Emma regresará a Canarias el próximo día 22, pues antes tiene varias reuniones para perfilar la próxima temporada en tierras peninsulares, donde también participará en el Rally de Santander-Cantabria.



"Ya estamos trabajando de cara al año que viene, y de hecho ya he visitado muchas empresas para ver qué puedo obtener. En un par de meses ya sabré con qué patrocinadores cuento y me plantearé cuál será el próximo objetivo", ha adelantado.



La piloto isleña, que compagina su participación en los rallies con su trabajo en la empresa que dirige su padre, el empresario automovilístico José Falcón, ha asegurado que su progenitor fue la primera persona en quien pensó tras proclamarse campeona.



"Mi padre lleva desde siempre apoyándome y sabe los sacrificios que he hecho y lo perseverante que hemos sido después de haber tenido un accidente que me obligó a retirarme hace dos años y tener que estar en rehabilitación. Él también ha sufrido con mi trayectoria", ha comentado.



Asimismo, ha destacado el papel que realiza su copiloto, Eduardo González, que celebró el título en categoría femenina disfrazándose con una larga peluca.



"Mi copiloto es la mitad del equipo, porque tiene mucha presión sobre todo en un campeonato internacional, que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en España. Disputamos rallies muy largos y con reglamentos específicos. Eduardo es muy importante y un gran profesional", ha reconocido.



Falcón también ha agradecido el apoyo a todas las personas y empresas que están siempre a su lado.



"Nada más proclamarme campeona recibí muchísimos mensajes. Sé que este no es de los títulos más relevantes que se pueden traer a España, aunque para mí es importante haber hecho historia y lograr lo que ninguna otra mujer había obtenido en nuestro país. Estoy muy contenta, y ahora toca disfrutar", ha afirmado.



Emma ha señalado igualmente que, como mujer, no se siente fuera de lugar compitiendo junto a una abrumadora mayoría de pilotos masculinos.



"Todo el mundo nos trata superbien y, además, cada vez hay más mujeres compitiendo, sobre todo en el puesto de copiloto, y también hay unas cuantas pilotos en el campeonato de España. Ojalá siga incrementándose el número", ha concluido.