Emma Falcón: "El próximo año estrenaré coche, pero aún no sé dónde correré"

La piloto canaria Emma Falcón, primera española en proclamarse campeona de Europa de Rallys en categoría femenina, ha asegurado que el próximo año afrontará la temporada con un nuevo vehículo, aunque aún no sabe qué competición disputará.



Nacida en Gran Canaria pero residente desde niña en Fuerteventura, Falcón ha sido recibida este lunes por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y por el director general de Deportes de la comunidad autónoma, José Francisco Pérez, quienes la han felicitado por el título obtenido hace escasas fechas en Letonia.



"Estoy agradecida porque me tengan en cuenta y por esta invitación para felicitarme. También me han informado de las ayudas que concede el Gobierno en los desplazamientos, en el caso de que el año que viene corramos pruebas del Mundial o del Europeo. Estaré pendiente, ya que es una gran ayuda a tener en cuenta", ha indicado en rueda de prensa.



La piloto majorera, de 27 años, ha asegurado que aún no ha asimilado un triunfo que le ha supuesto un "subidón de emociones", y ha añadido que estaba deseosa de ver a sus abuelos y de celebrar el título con sus amistades.



De igual forma, Falcón ha desvelado que ya está en conversaciones con sus patrocinadores para planificar la próxima temporada.



"Aún nos quedan dos pruebas más este año en Canarias, en Lanzarote y Fuerteventura, y en función de los patrocinios que consigamos veremos qué es lo que más nos interesa hacer la próxima temporada", ha manifestado.



En cualquier caso, Emma Falcón ha revelado que contará con un vehículo nuevo para competir el próximo curso, que presumiblemente será un Citroën C3 R5.



"Daré la buena noticia esta misma tarde, en un acto delante de mis patrocinadores, y ya posteriormente veremos en qué campeonato participaré el próximo año, porque el presupuesto es muy diferente si compites en España, en Europa o en el Mundial, y será cuestión de valorarlo", ha indicado.



Falcón también se ha referido a la decisión que tomó hace algunos años de retirarse de la competición, tras sufrir un fuerte accidente en una prueba en Córdoba.



"Mi retirada fue obligada, ya que tuve una lesión de espalda, con dos hernias discales, pero luego me recuperé. Este año, al principio del Europeo en Azores, tuve una recaída de esa antigua lesión, pero gracias a mi fisioterapeuta he podido completar esta temporada", ha comentado.



Finalmente, la piloto ha afirmado que las mujeres que participan en el Europeo se sienten "estupendamente".



"La prensa, la organización y los restantes pilotos nos tratan superbien, y gracias al buen trato que recibo me daría mucha pena no volver a hacer el campeonato de Europa", ha concluido.



Por su parte, José Francisco Pérez ha dicho que desde el Gobierno canario están realizando un "trabajo inmenso" para intentar ayudar a todos los deportistas, entre los que se encuentra Emma Falcón, de quien ha afirmado que es un referente, y que además tiene el detalle de ayudar a una niña que está compitiendo en la modalidad de karting.



"Desde hace un año y medio estamos costeando el desplazamiento de Emma y de su equipo, incluyendo el vehículo, y también estamos ayudándola económicamente en función de sus resultados, y este año le hemos aportado unos 300.000 euros en ese sentido", ha manifestado.