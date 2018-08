Guiomar Maristany, subcampeona del Torneo ITF Disa Gran Canaria: "Recibí un chute de confianza e iré a ganar la próxima final"

La tenista barcelonesa Guiomar Maristany, subcampeona del Torneo ITF Disa Gran Canaria, ha asegurado que ha recibido un "chute de confianza" tras haber sido finalista, y ahora intentará volver a jugar el partido decisivo por el título en el próximo torneo en la isla y ganarlo.



La joven y prometedora jugadora catalana, de 19 años, ha manifestado que tenía la intención de poder disputar la final del Disa Gran Canaria, aunque ha reconocido que se sorprendió un poco por haberlo conseguido.



"Mi intención antes de venir a la isla era jugar los máximos encuentros al mejor nivel, y llegar partido a partido lo más lejos posible. Para mí era un reto entrar en la final de este torneo, y aunque sabía que podía disputarla si jugaba bien, ha sido una pequeña sorpresa hacerlo", ha dicho.



Esta promesa nacional, que fue superada por la jugadora turca Basak Eraydin por el tanteo de 6-3 y 6-4, ha comentado que pese a la derrota quedó satisfecha por su actuación.



"Aunque, obviamente, me habría gustado ganar, jugué lo mejor que pude. El partido no salió como yo quería, aunque al menos lo intenté hasta el final. Al ser mi primera final en un torneo de 25.000 dólares estuve un poco nerviosa al principio, pero luego ya respondí mucho mejor", ha manifestado.



Guiomar, que se declara admiradora de jugadoras que se caracterizan por ser agresivas en la pista como Garbiñe Muguruza y la serbia Ana Ivanovic, se considera una tenista luchadora.



"Creo que soy bastante agresiva. Me gusta mucho llevar la iniciativa y también lucho bastante. Igualmente, por mi tipo de juego me desenvuelvo mejor en pista rápida, aunque llevo entrenando desde siempre en tierra, y ya estoy muy acostumbrada y me gusta mucho esa superficie", ha dicho.



Por otro lado, la barcelonesa ha restado importancia al viento que suele hacer acto de presencia en las instalaciones de Lomo los Frailes.



"El viento es un hándicap, pero yo llevo viniendo aquí desde hace varios años, y si te adaptas al mismo lo puedes utilizar a tu favor. En los años anteriores gané en Gran Canaria en individual y en dobles, aunque en esta final me encontré con una rival de mayor edad y que hizo valer su experiencia", ha señalado.



La jugadora se ha dado un tiempo para centrarse exclusivamente en el tenis, ya que le gustaría poder vivir de este deporte.



"Ahora mismo no estoy estudiando, pues tras acabar Bachillerato y Selectividad estaré un año, y quizás dos, dedicada por completo al tenis. Me gustaría vivir de esto, pero por si acaso no va bien, imagino que cursaré una carrera a distancia, que podría ser Empresariales", ha adelantado.



Guiomar Maristany se prepara ya para afrontar desde este lunes el Torneo ITF Disa Las Palmas de Gran Canaria con una gran dosis de moral.



"Haber disputado la final del Torneo Disa Gran Canaria ha sido un chute de confianza para mí. Siempre viene bien llegar lejos, ya que compruebas que vas progresando y haciéndolo bien. En este próximo torneo intentaré jugar de la mejor manera posible, partido a partido, para ver si puedo llegar también a mi segunda final consecutiva y ganarla", ha señalado.