La III Transgrancanaria Bike congregará a 600 participantes el fin de semana

La tercera edición de la Transgrancanaria Bike, prueba por etapas que se disputará el sábado y el domingo próximos, congregará a 600 participantes que deberán recorrer diferentes municipios de Gran Canaria.



La presentación de esta competición tuvo lugar este martes con presencia del consejero de Deportes del Cabildo, Ángel Víctor Torres; el asesor de Turismo de esa institución, Ángel López; el director de la empresa organizadora Arista Eventos, Fernando González, y el vicepresidente de la Federación Canaria de Ciclismo, Agustín Rodríguez.



Los cuales han detallado que habrá cinco modalidades en la III Transgrancanaria Bike, que serán las siguientes: Two Stages Plus (185 kilómetros y 7.000 metros de desnivel positivo); Two Stages (120 kms. y 3.170 metros de desnivel); Rock & Roll (115 kms. y 3.000 metros de desnivel); la Intense (80 kms. y 1.710 metros de desnivel), y la Ansite (48,6 kms. y 1.050 metros de desnivel).



La carrera discurrirá por paisajes únicos grancanarios, tales como el Valle de La Aldea, el Cortijo de Tirma, Tamadaba, Guardaya, Cruz de Tejeda, Garañón, Presa de Chira, Degollada de la Manzanilla, Tunte, La Sorrueda, La Fortaleza o Roque Aguayro, entre otros.



Los municipios de La Aldea y Artenara acogerán el sábado 19 las salidas de las modalidades con mayor distancia, teniendo los participantes el arco de meta ubicado en El Garañón (Tejeda).



El domingo los corredores de todas las modalidades partirán del campamento base de El Garañón -salvo los de la Ansite, que lo harán desde Santa Lucía-, y deberán llegar al arco de meta situado en el Polideportivo Municipal de Playa de Arinaga, en Agüimes, donde se procederá a la entrega de trofeos.



Todos los ciclistas recibirán un maillot exclusivo del diseñador grancanario Jorge Toledo, subcampeón de Canarias de enduro y que participará en la modalidad Two Stages Plus, y también tendrán sus respectivos maillots los líderes de la primera etapa en las dos modalidades más largas.



Entre los participantes más destacados estarán Francesc Guerra, ganador de la pasada edición y que estará en la línea de salida de la Two Stages Plus, Javier Ramos, Jorge Toledo, Néstor Rodríguez, Lourdes Bethencourt, Samuel Martín, León Martín, Abel Sánchez, Gerardo Ojeda y Guzmán Travieso.



Las personas interesadas en ampliar detalles de esta competición podrán hacerlo en la web del evento.