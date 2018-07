Lisandra Lussón recibe el alta y reforzará al Rocasa Gran Canaria la próxima temporada

La jugadora cubana del Rocasa Gran Canaria Lisandra Lussón ha recibido el alta médica después de que el 4 de enero sufriese un desvanecimiento durante un entrenamiento y le detectasen dos trombos que obligaron a perderse el resto de la temporada.



Según han informado fuentes de la entidad que preside Antonio Moreno, Lisandra, que durante este tiempo ha sido tratada en el Hospital Insular de Gran Canaria, ya cuenta con el alta clínica pero no médica, por lo que deberá seguir un tratamiento a base de anticoagulantes orales.



La baja de Lussón supuso un duro golpe moral para el Rocasa, que hasta ese instante marchaba como líder invicto de la Liga Guerreras Iberdrola, en la que finalmente acabó siendo superado por el campeón Super Amara Bera Bera y por el segundo clasificado, Mecalia Atlético Guardés.



Una vez que se confirmó la prolongada ausencia de la jugadora cubana, el club fichó a finales de enero a la brasileña Vicky dos Santos para sustituirla.



Posteriormente, en febrero, la propia Lisandra Lussón indicaba a Efe que había sido "muy afortunada" al despertarse rápidamente después de sufrir el desmayo en el entrenamiento, pues de no haberlo hecho "no lo estaría contando", según le habían indicado los médicos.



La lateral izquierdo del Rocasa había afirmado igualmente que un mes antes de padecer el percance ya sufría muchos dolores en su pie izquierdo por las noches, cuando estaba relajada o durmiendo, y cuando se desmayó en el entrenamiento permaneció inconsciente durante un minuto, antes de ser trasladada al citado complejo hospitalario de Las Palmas de Gran Canaria.



El conjunto que dirigirá el próximo curso el técnico Carlos Herrera podrá disponer de una de las jugadoras que ha sido muy importante en los últimos años en el Rocasa, donde Lisandra estará acompañada esta próxima campaña por su compatriota Gleynis González, que se desenvuelve como extremo izquierdo.